Tegoroczni laureaci Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, Robert E. Hall i Michael Woodford, "opracowali nowe modele makroekonomiczne, które znacząco zwiększyły możliwości prowadzenia skutecznej polityki stabilizacyjnej" - czytamy w oświadczeniu komitetu.

"Dzięki tym modelom odpowiednio dobrane i podjęte we właściwym czasie działania w zakresie polityki fiskalnej i pieniężnej mogą ograniczać wahania koniunktury gospodarczej, łagodząc zarówno okresy szybkiego wzrostu, jak i spowolnienia" - dodano.

"Prace laureatów stworzyły solidne podstawy teoretyczne modeli, z których korzystają dziś banki centralne i rządy na całym świecie. Dzięki nim jesteśmy lepiej przygotowani do radzenia sobie z nagłymi wstrząsami gospodarczymi, takimi jak kryzysy energetyczne czy gwałtowne zmiany poziomu konsumpcji gospodarstw domowych" - powiedział John Hassler, przewodniczący Komitetu ds. Nagrody w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych.

Robert E. Hall oraz Michael Woodford laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z ekonomii

Michael Woodford to amerykański makroekonomista wykładający na Uniwersytecie Columbia. Robert E. Hall to także Amerykanin wykładający na Uniwersytecie Stanforda.

Nagroda wynosi 12 mln koron szwedzkich (ok. 4,65 mln zł). Jako jedyna jest finansowana z budżetu Banku Szwecji, a nie Fundacji Noblowskiej, jak w pozostałych dziedzinach.

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Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii formalnie nie nosi takiej nazwy, gdyż nie została ustanowiona przez Alfreda Nobla, nie wspomniał też o niej w testamencie. Powstała dopiero w 1968 roku, czyli ponad 70 lat po śmierci fundatora.

Wyróżnienie ustanowił Bank Szwecji, a pierwszych laureatów ogłoszono w 1969 roku. Nagroda jest jednak przyznawana na podobnych zasadach co pozostałe Noble.

Dotychczas wyróżnienie przyznano 57 razy, a jego laureatami zostało łącznie 99 ekonomistów. W niektórych latach nagrodę otrzymywała więcej niż jedna osoba.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

mbd / polsatnews.pl / PAP