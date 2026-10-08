W czwartek na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego odbył się wieczór autorski dziennikarza Polsat News Grzegorza Kozaka, podczas którego premierę mała jego najnowsza książka zatytułowana "Bardini".

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Po sukcesie napisanej z rozmachem biografii Zygmunta Hübnera Grzegorz Kozak wziął na tapet inną wybitną postać polskiej kultury łączącej w teatrze aktorstwo i reżyserię. Nowa książka to pierwsze kompletne opracowanie biograficzne poświęcone życiu i twórczości Aleksandra Bardiniego.

- Uznałem, że jeśli znajdę równie godną postać, jeszcze nieopisaną i spełniającą warunki dotyczące pozycji w polskiej kulturze, może się z tym zmierzę. I wpadłem bardzo szybko na to, że takiej książki nie ma również o Aleksandrze Bardinim - powiedział autor w rozmowie z PAP.

Premiera książki "Bardini" Grzegorza Kozaka

Jak stwierdził Grzegorz Kozak, Hübnera i Bardiniego połączyła poza wspólną pracą w Teatrze Powszechnym "pogłębiona analiza rzeczywistości". Mimo blisko pokolenia różnicy pomiędzy artystami narodziła się zażyłość.

- To byli intelektualiści, ludzie gruntownie wykształceni. Mieli czasem spojrzenie z dystansu bardzo krytyczne, a jednocześnie bardzo dogłębne. Ludzie, którzy ich słuchali, mieli okazję na nich patrzeć, widzieli, jak pracują, dostrzegali w tym gruntowną wiedzę, zawsze przemyślane decyzje - powiedział autor.

Właśnie perspektywę słuchaczy i uczniów Aleksandra Bardiniego udało się zawrzeć w najnowszej książce.

"Traktowałam pana jak chasyd ukochanego rabina. Nigdy się nie zawiodłam. Wszystkie pana rady i podpowiedzi były mądre i słuszne. Te w sprawach osobistych też. Obcując z panem na co dzień, uważałam, że mam do czynienia ze skałą, filarem, opoką. Dopiero po pana śmierci dowiedziałam się, że miał pan wielkie depresje, załamania i wątpliwości" - powiedziała cytowana przez Grzegorza Kozaka Krystyna Janda.

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"Połączyć te dwa światy - głowę i serce"

- Aktorzy, którzy u niego studiowali, wiedzieli, że te lekcje czasem nie będą przyjemne. Wielu uczniów innych wykładowców też zresztą narzekało na surowe traktowanie, na czasem brutalne psychodramy podczas zajęć, bo to ma służyć budzeniu emocji. U Bardiniego było jednak zawsze powiązane z intelektualną własnością. Udowadniał, że aktor wszystko przekazuje przez emocje, ale również przez głowę - powiedział Grzegorz Kozak.

- Może to właśnie jest ścieżka do odnalezienia drogi do metody Bardiniego, jeśli taka w ogóle istniała. Znaleźć intelektualną drogę do analizy tego wszystkiego, co mamy do przekazania. Umieć połączyć te dwa światy - głowę i serce - powiedział dziennikarz.

Książka "Bardini" autorstwa Grzegorza Kozaka ukazała się nakładem Czytelnika. Dziennikarz Polsat News i prowadzący programu "Dzień na świecie" wystąpił w podcaście wydawnictwa, w którym opowiedział o Aleksandrze Bardinim, jego dorobku artystycznym i pedagogicznym oraz okolicznościach powstawania najpełniejszej dotąd biografii wybitnego reżysera i aktora.