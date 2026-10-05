Plan Polski niezgodny z prawem UE. Bruksela zdecydowała

Chodzi o postępowanie wyjaśniające wszczęte w lipcu zeszłego roku. Komisja Europejska sprawdzała, czy Polska miała prawo przyznać 116 mln zł (26 mln euro) pomocy publicznej na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Większość wsparcia - 105,6 mln zł - ma formę zwolnienia z podatku CIT.

Polskie władze zawiadomiły Komisję o wsparciu dla fabryki MAN w Niepołomicach w 2024 roku. Na pomoc składa się 10,7 mln zł dotacji oraz zwolnienie z podatku CIT w wysokości 105,6 mln zł.

Fabryka MAN w Niepołomicach. KE: Polska nie mogła przyznać pomocy publicznej

Celem pomocy była rozbudowa mocy produkcyjnych fabryki położonej w województwie małopolskim, który jest regionem kwalifikującym się do pomocy regionalnej zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

"Zgromadzony materiał dowodowy nie wskazywał na to, by bez tego wsparcia spółka MAN zdecydowała się na inwestycję w innej lokalizacji" - poinformowała KE w komunikacie. Według niego Polska nie wykazała, iż proponowana pomoc ograniczała się do niezbędnego minimum, a zatem nie była ona proporcjonalna.

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"Ponieważ wsparcie publiczne nie wywarło rzeczywistego efektu zachęty - jako że nie skłoniło skutecznie spółki MAN Trucks do inwestycji w konkretnym regionie (województwie małopolskim) - a ponadto jego wysokość nie była proporcjonalna, pomoc ta jest niezgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. W związku z tym Polska nie może tej pomocy udzielić" - podała KE.

Bruksela początkowo pozytywnie oceniła plan Polski

Początkowo Bruksela doszła do wniosku, że projekt sprzyja rozwojowi gospodarczemu i zatrudnieniu w regionie UE o niekorzystnej sytuacji. Postanowiła jednak sprawdzić szczegółowo, czy planowana pomoc jest zgodna z wytycznymi KE w sprawie regionalnej pomocy państwa.

Ostatecznie KE uznała, że Polska nie wykazała, iż pomoc dla fabryki MAN miała decydujące znaczenie dla decyzji tej spółki o ulokowaniu inwestycji w Polsce, co stanowi wymóg określony w wytycznych KE w sprawie regionalnej pomocy państwa.

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Wytyczne te umożliwiają państwom członkowskim wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w mniej rozwiniętych regionach UE oraz sprzyjanie spójności regionalnej na jednolitym rynku. Pomocy publicznej można jednak udzielić po spełnieniu kilku warunków, m.in. musi ona wywierać rzeczywisty "efekt zachęty" i nie może przekraczać pułapu pomocy regionalnej obowiązującego dla danego regionu i musi ograniczać się do minimum niezbędnego do przyciągnięcia inwestycji.

Wsparcie nie może też powodować nadmiernych negatywnych skutków, takich jak powstanie nadwyżki mocy produkcyjnych na rynku znajdującym się w fazie spadkowej. Nie może bezpośrednio powodować przeniesienia istniejącej lub zlikwidowanej działalności z innego miejsca w UE do zakładu objętego pomocą, a także nie może prowadzić do odpływu inwestycji z innego regionu UE znajdującego się w niekorzystnej sytuacji.