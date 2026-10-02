Szukali na Mazowszu grzybów. To, co znaleźli, zszokowało historyków

Kultura

Wycieczka na grzyby na Mazowszu zakończyła się podwójnym historycznym odkryciem. Małżeństwo odnalazło niezwykłe artefakty - pochodzące sprzed naszej ery, a także z około 180 roku naszej ery. "Każdy z tych przedmiotów to fragment innej rzeczywistości" - nie ma wątpliwości wojewódzki konserwator zabytków.

Ręka trzymająca koszyk pełen zebranych grzybów, z nałożonym w prawym górnym rogu okrągłym kadrem przedstawiającym dwie starożytne monety.
Pixabay/ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Niezwykłe znalezisko w lesie na grzybach. Historyczne odkrycie na Mazowszu

O nietypowym znalezisku powiadomił Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jak przekazał, pan Jacek wraz z żoną wybrali się do lasu na grzybobranie i nie mieli pojęcia, że dokonają nawet nie jednego, a dwóch historycznych odkryć.

Wybrali się na grzyby na Mazowszu. Znaleźli artefakty sprzed naszej ery

Mężczyzna szedł między drzewami i szukał grzybów wśród leśnej ściółki. Gdy jednak podniósł głowę, jego wzrok przykuło coś, co znajdywało się na kilkumetrowej hałdzie piasku.

 

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Mowa o "urnie z grobu kultury grobów kloszowych, wraz z ciałopaleniem, fragmentem klosza oraz miseczką pełniącą funkcję przykrywki". Historycy oszacowali, że znalezisko może pochodzić z IV wieku p.n.e., a więc ma prawie 2,5 tysiąca lat.

 

Urnę z kultury grobów kloszowychFacebook/ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Urnę z kultury grobów kloszowych

Urna to nie wszystko. Małżeństwo odnalazło również cenne monety

"To nie koniec przygody" - czytamy w komunikacie konserwatora zabytków. Małżeństwo odkryło również srebrny denar z czasów rzymskiego cesarza Kommodusa, datowany na lata 181-192 n.e. Moneta ma jedynie około 17 mm średnicy. Z jednej strony widać podobiznę władcy w wieńcu, a z drugiej siedzące dwie postaci: Romę (boginię Rzymu) oraz Nike. 

 
Srebrny denar z czasów cesarza KommodusaFacebook/ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Srebrny denar z czasów cesarza Kommodusa
"Każdy z tych przedmiotów to fragment innej rzeczywistości - od pradziejowych obrzędów pogrzebowych, przez wpływy rzymskie sięgające ziem polskich" - wskazał konserwator.
 
Dodał, że dzięki małżeństwu, które znalazło te przedmioty, trafiły one do rąk specjalistów, by mogły być zabezpieczone i zbadane. Oba zabytki zostały już umieszczone na stałej wystawie w Zamku w Liwie. "Zapraszamy do zobaczenia ich na własne oczy" - zachęcił.
Jan Nalepa / wka / polsatnews.pl
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