Trzęsienie ziemi w PKP Cargo. Prezes i członkowie zarządu rezygnują

Oprócz Zbigniewa Prusa, z członkostwa w zarządzie zrezygnowali także Michał Łotoszyński i Paweł Miłek. Rada nadzorcza poinformowała, że osobą pełniącą obowiązki prezesa zarządu będzie do 31 grudnia 2026 roku Monika Starecka, do tej pory będąca członkiem rady.

- Priorytetem jest dziś zapewnienie ciągłości działalności PKP CARGO oraz sprawne doprowadzenie procesu restrukturyzacji do końca. Będę ściśle współpracować z Zarządcą oraz Radą Nadzorczą, aby wypracować porozumienie z wierzycielami, zakończyć postępowanie sanacyjne i stworzyć solidne podstawy dla dalszego rozwoju PKP CARGO. Wierzę, że dzięki dotychczasowym efektom działań naprawczych oraz zaangażowaniu całego zespołu możemy przywrócić Spółkę na trwałą ścieżkę wzrostu i umocnić jej pozycję na zmieniającym się rynku kolejowych przewozów towarowych - przekazała Starecka, cytowana w komunikacie prasowym.

Postanowienie sądu ws. PKP Cargo. "Zmienia zasady zarządzania przedsiębiorstwem"

We wtorek PKP Cargo przekazało w komunikacie, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie przez dłużnika, którym jest PKP Cargo w restrukturyzacji, zarządu nad całością jego przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu. Dodano, że postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania.

"Postanowienie zostało wydane w ramach trwającego postępowania sanacyjnego i zmienia zasady zarządzania przedsiębiorstwem spółki. PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji kontynuuje jednak swoją działalność operacyjną bez zmian, w tym działalność przewozową i obsługę klientów" - zaznaczono.

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PKP Cargo dodało też, że zarząd podjął "wszystkie możliwe kroki", by osiągnąć porozumienie z największymi wierzycielami, w tym EBI i Polskimi Liniami Kolejowymi, jednak ich oczekiwania miały być "nierealne i nie do pogodzenia z interesem spółki, na straży którego stać musi zarząd".

Zarząd przekazał też, że we współpracy z zarządcą przez wiele miesięcy pracował nad ostatecznym kształtem propozycji układowych, biorąc pod uwagę głosy i oczekiwania wierzycieli – szczególnie tych z grupy banków i instytucji finansowych. W ocenie zarządu oczekiwania EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) i innych banków mogłyby doprowadzić do upadku PKP Cargo, "a na pewno uniemożliwiłyby rozwój spółki odpowiadający na zmieniający się rynek towarowych przewozów kolejowych".

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo.

wka / polsatnews.pl