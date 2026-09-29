- Sytuacja w metalurgii jest katastrofalna. We wrześniu był tydzień, w którym Ukraina po raz pierwszy od 100 lat nie wytopiła ani jednej tony stali - przekazał szef biura prezesa grupy Metinvest Oleksandr Wodowiz podczas poświęconemu gospodarce forum magazynu "Forbes".

Jak dodał, w wyniku rosyjskich ataków zniszczeniu uległy "absolutnie wszystkie zakłady", a wielu ich pracowników straciło życie. - Dziś jesteśmy w impasie - zaznaczył.

Opisująca to wystąpienie agencja Unian przekazała, że ukraiński przemysł metalurgiczny jest w stanie krytycznym.

Ukraińskie huty potrzebują miliardów dolarów. "Katastrofalna sytuacja"

Wodowiz za przykład podał huty na terenie Zaporoża. Ocenił, że naprawa i ponowne uruchomienie jednego pieca, po zniszczeniach spowodowanych rosyjskim ostrzałem, wymaga wydania co najmniej 50 mln dolarów (192,4 mln zł).

Oszacował przy tym, że koszt jego wymiany na nowy to z kolei koszt około dziesięć razy większy. - Ogólnie rzecz biorąc, potrzeby odbudowy ukraińskiego hutnictwa liczone są już w miliardach dolarów - podkreślił, cytowany przez UNIAN.

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Według Wodowiza decyzja o wznowieniu produkcji zależy obecnie od trzech kluczowych czynników:

intensywności rosyjskich ataków,

blokady portów

oraz warunków dostępu do rynku Unii Europejskiej.

"Pierwszy raz od 100 lat". Krytyczny stan metalurgii Ukrainy

Ekspert stwierdził również, że dodatkową presję na ukraiński przemysł wywierają restrykcyjne przepisy UE dotyczące kontroli granicznej, a także wprowadzone przez Wspólnotę cła na import ukraińskiej stali.

W kwietniu Parlament Europejski i państwa członkowskie zawarły porozumienie ws. sprowadzania surowca spoza UE. Unia zdecydowała o wprowadzeniu wyższych ceł na surowiec m.in. z Rosji, Indii, Turcji oraz z Ukrainy. - Rozwiązanie tych problemów pozwoli nam podjąć decyzję, czy wystartujemy teraz, czy nie - powiedział szef biura prezesa grupy Metinvest.

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UNIAN przekazał, że główny postulat ukraińskiego przemysłu w rozmowach z rządem pozostaje niezmienny - państwo potrzebuje planu dla dużego przemysłu, który uwzględni: