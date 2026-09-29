Andrzej Domański ogłosił we wtorek, że rząd przyjął budżet na 2027 roku. Minister finansów zapowiedział, że przewidywany jest wzrost na poziomie 3 proc. PKB. Oczekiwany poziom inflacji to z kolei 2,8 proc. - Wzrost gospodarczy w Polsce staje się wzrostem coraz bardziej zrównoważonym - zaznaczył szef resortu finansów podczas konferencji, dodając, że planowane jest też utrzymanie bezrobocia na jednej z najniższych stóp w UE.

Rząd przyjął budżet. Prawie 200 mld na obronność

- Rząd przyjął ostateczną wersję projektu po konsultacjach ze stroną społeczną. To jest projekt budżetu, który łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze środowisko. Łączy też stabilne finansowanie kluczowych, najważniejszych obszarów zadań państwa z inwestycjami, które budują naszą odporność i konkurencyjność naszej gospodarki - powiedział Domański.

ZOBACZ: Opozycja poruszona nowym ratingiem Polski. "Zbyt dużo ośmiu gwiazdek"



Minister finansów przekazał, że 198 mld zł przeznaczonych zostanie na obronność, przekraczając poziom 4,5 proc. PKB. - To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów, wśród państw NATO - podkreślił polityk.



O 26 proc. wzrosną nakłady na ochronę zdrowia. Będzie to o 26 mld zł więcej niż w 2026 roku i osiągną sumę 274 mld zł. Domański zaznaczył, że rząd nie zrezygnuje z programów społecznych. Wśród nich wymienił programy 800 plus, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenia wspierające, rentę wdowią i 13. oraz 14. emeryturę.

ZOBACZ: Agencja Fitch potwierdziła rating Polski. "Bardzo dobra wiadomość"



Wydatki na naukę i szkolnictwo wyniosą 46 mld zł, co oznacza podwyżkę o ponad 2,6 mld zł względem 2026 roku. Na kolej i drogi przeznaczonych zostanie 77 mld zł, a na mieszkalnictwo 6 mld. - W przyszłym roku Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej - powiedział minister finansów.

Deficyt budżetowy na 2027 rok. Minister zabrał głos

Andrzej Domański poruszył na konferencji również kwestię długu publicznego. Przekazał, że relacja PDP do PKB nie przekroczy konstytucyjnej granicy 60 proc. - Szacujemy, że będzie to 54,7 proc. - powiedział minister.



Szef resortu finansów dodał jednocześnie, że w 2028 roku istnieje możliwość przekroczenia progu 55 proc. zawartego w Ustawie o finansach publicznych. Według szacunków może on wynieść 57,4 proc. PDP netto. W kolejnych dwóch latach ma być to 58,1 proc. oraz 57,3 proc. - Nie prognozujemy, aby w horyzoncie do 2030 roku został naruszony konstytucyjny próg 60 proc. - podkreślił Domański.