Analiza pochodzi z dwóch raportów organizacji. Pierwszy, "Mapping trends and gaps in household wealth across OECD countries" (Trendy i różnice w majątku gospodarstw domowych w krajach OECD), porównuje kolejne roczniki w 20 krajach UE na podstawie danych z lat 2006-2019. Drugi, "OECD Employment Outlook 2025" (Perspektywy zatrudnienia OECD 2025), zestawia odsetek właścicieli mieszkań wśród trzydziestolatków w połowie lat 90. z najnowszymi danymi.

Młodych właścicieli nieruchomości ubywa

W przeciętnym badanym kraju UE ​​63 proc. osób urodzonych około 1980 roku miało własne mieszkanie w wieku 39 lat. To cztery pkt proc. mniej niż ich rówieśnicy z rocznika 1970 w tym samym wieku. Z kolei wśród urodzonych około 1990 roku mieszkanie lub dom w wieku 29 lat posiadało zaledwie 41 proc., w porównaniu z 52 proc. wśród 29-latków z rocznika 1980.

ZOBACZ: Zmiana czasu w Polsce namiesza nie tylko w zegarkach. Skutki odczują tysiące osób

Drugi raport potwierdza ten trend. ​​W 70 proc. analizowanych krajów liczba trzydziestoletnich właścicieli nieruchomości spadła w stosunku do lat 90.

Dlaczego milenialsom jest trudniej kupić mieszkanie?

​​​Przyczyny mają charakter przede wszystkim finansowy. Rosnące od 2021 roku stopy procentowe zwiększyły koszty kredytów hipotecznych, a ceny nieruchomości w wielu zamożnych krajach rosną szybciej niż dochody.

- Stosunkowo powolny wzrost płac jeszcze bardziej ograniczył dostępność mieszkań, przez co osobom kupującym pierwsze mieszkanie trudniej zgromadzić wkład własny i uzyskać kredyt hipoteczny - przekazali eksperci OECD w rozmowie z Euronews Business.

ZOBACZ: Zaczął się wysyp borowików. Nie każdy jednak nadaje się do koszyka

Zmienia się również demografia i podejście do edukacji. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na studia, co opóźnia ich wejście na rynek pracy. Z kolei spadek po bliskich, jeśli w ogóle się pojawi, trafia do nich zwykle na etapie życia, gdy nie pomoże już w zakupie pierwszego mieszkania.

Polska wbrew europejskiemu trendowi

​​​Między krajami widać duże różnice. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych 81 proc. trzydziestolatków w Irlandii posiadało własne mieszkanie. Na początku trzeciej dekady XXI w. wskaźnik ten spadł do 53 proc. Podobne spadki zaobserwowano w Grecji (z 78 do 58 proc.), Wielkiej Brytanii (z 74 do 56 proc.) i Hiszpanii (z 77 do 60 proc.). Z kolei w Szwecji, Finlandii i Włoszech sytuacja pozostała względnie stabilna.

Są jednak w Europie państwa, w których odsetek młodych właścicieli mieszkań wyraźnie wzrósł. Do liderów w tym zakresie należą Słowacja, Czechy i Polska, gdzie odsetek trzydziestoletnich właścicieli mieszkań wzrósł w ciągu ostatnich 30 lat o odpowiednio 50, 40 i 20 punktów procentowych.

ZOBACZ: "Zostaliśmy oszukani". Niemieckie wojsko wzywa 18-latków na kwalifikację

​​​

Według Jána Výbošťoka ze Słowackiej Akademii Nauk, na którego powołuje się Euronews, to w dużej mierze efekt transformacji ustrojowej. Lokatorzy przejmowali wówczas państwowe mieszkania za niewielkie kwoty.

W Polsce właścicielami mieszkania lub domu, w którym mieszkają, jest dziś 77 proc. osób w wieku 30-39 lat, wobec 57 proc. w połowie lat 90. Wśród trzydziestolatków z najwyższymi dochodami odsetek właścicieli mieszkań zwiększył się o około 28 pkt proc., a wśród tych z najniższymi dochodami o niespełna 3 pkt proc.

red. / polsatnews.pl