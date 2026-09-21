Najwięksi hurtowi sprzedawcy produktów farmaceutycznych w Polsce - Neuca, Farmacol, Polska Grupa Farmaceutyczna - posiadali ponad 70 proc. udziałów na rynku w latach 2017-2022. Z tego względu firmy te w praktyce dyktowały warunki na rynku aptecznym w kraju. Okazało się, że przez ponad 10 lat dzieliły się wzajemnie informacjami o cenach czy warunkach oferowanych aptekom.

Układ wśród hurtowni leków. Nieuczciwa konkurencja największych graczy

Teoretycznie konkurencja powinna skutkować niższymi cenami. Neuca, Farmacol i Polska Grupa Farmaceutyczna nie prowadziły jednak uczciwej konkurencji. Firmy miały dostęp do szczegółowych danych o działaniach innych podmiotów na rynku, dzięki czemu mogły uniknąć rywalizacji z nimi.

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Wspomniane firmy zdobywały wiedzę o cenach produktów dzięki narzędziom informatycznym stosowanym w swoich programach partnerskich dla aptek. Następnie wzajemnie przekazywały sobie te informacje, a następnie wykorzystywali je podejmując decyzje handlowe.



Hurtownie wiedziały, co kupują apteki, od kogo i w jakiej cenie. W zamian oferowały m.in. szkolenia, rabaty, wsparcie marketingowe. Zamiast konkurować na uczciwych zasadach, mogły dostosować własne oferty do znanych im warunków na rynku. Wiedziały, kiedy nie muszą w ogóle obniżać ceny, a kiedy zrobić to minimalnie.

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- Przez ponad 10 lat największe hurtownie farmaceutyczne w Polsce, znając bieżącą ofertę konkurencji i aktualne ceny dla poszczególnych aptek, zamiast rywalizować o odbiorców, "synchronizowały" swoje cenniki. W ten sposób konkurencja na tym rynku została znacznie ograniczona. Na procederze korzystali uczestnicy zmowy, traciły zaś apteki, a ostatecznie pacjenci, którzy płacili więcej za leki - mówił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK ukarał firmy farmaceutyczne. Ponad 900 mln zł kary

Firmy uzyskiwały dostęp do danych z tysięcy aptek w Polsce, co dawało im szeroki obraz sytuacji na rynku. Neuca i Polska Grupa Farmaceutyczna korzystały z informacji od października 2015 roku. Spółki z grupy Farmacol dołączyły do nich w styczniu 2017 roku.



- Ograniczenie konkurencji w takiej skali jest szczególnie szkodliwe społecznie: słabsza walka o aptekę może oznaczać gorsze warunki jej zaopatrzenia, a ostateczny rachunek płaci pacjent - powiedział prezes Urzędu.

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Niedozwolone porozumienie firm poskutkowało karami. UOKiK poinformował w poniedziałek, że ich suma wynosi ponad 900 mln zł. Neuca otrzymała karę w wysokości prawie 500 mln zł, Farmacol-Logistyka - 400 mln zł, Farmacol - prawie 3,5 mln zł, Świat Zdrowia - prawie 2 mln zł. Polska Grupa Farmaceutyczna uniknęła kary, bo współpracowała z urzędem i dostarczyła dowody w sprawie.