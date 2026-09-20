Jednym z tematów debaty kandydatów na prezydenta Krakowa w specjalnym wydaniu "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" była Strefa Czystego Transportu. Jej utworzenie w małopolskiej metropolii było istotnym przyczynkiem do rozpisania referendum, które zakończyło się odwołaniem byłego już włodarza miasta Aleksandra Miszalskiego.

Bogdan Rymanowski przypomniał o niedawnej akcji Grzegorza Brauna i Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, podczas której przecięto znak SCT. Znak nie był prawdziwy, lecz stanowił rekwizyt przymocowany do barierek opaskami zaciskowymi. Prowadzący zapytał więc kandydatów, czy SCT pomaga mieszkańcom, czy prowadzi do ich wykluczenia.

Wybory w Krakowie. Gibała za referendum w sprawie Strefy Czystego Transportu

Łukasz Gibała skrytykował obecny kształt SCT i zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w referendum na temat jej wielkości.

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- Moim zdaniem ta strefa, która została wprowadzona, jest fatalna. Dlatego jej nie popierałem. Uważam, że mieszkańcy samodzielnie powinni podejmować takie decyzje - powiedział.

WIDEO: Debata kandydatów w "Śniadaniu Rymanowskiego"

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Gibała zaznaczył, że jego zdaniem strefa powinna być znacznie mniejsza. Krytykował również możliwość wjazdu do niej po wniesieniu opłaty. - Jak ktoś ma bardzo smogujący samochód, to i tak może wjechać do tej strefy, pod warunkiem, że zapłaci 5 zł. Pytanie, gdzie tu jest ten efekt ekologiczny - mówił.

Według niezależnego kandydata na prezydenta Krakowa obecny kształt SCT może być odbierany przez mieszkańców jako forma ekonomicznego nacisku.

Kontrowersyjna Strefa Czystego Transportu. Czy powinna być mniejsza?

Monika Piątkowska (popierana przez KO i PSL) również oceniła, że Strefa Czystego Transportu w obecnym kształcie obejmuje zbyt duży obszar miasta. - W obecnym kształcie jest zdecydowanie za szeroka. Mówiłam o tym od samego początku - wskazała.

Piątkowska zaproponowała ograniczenie SCT do drugiej obwodnicy Krakowa oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. - Moja propozycja jest następująca: Strefa Czystego Transportu do drugiej obwodnicy Krakowa - zadeklarowała.

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Kandydatka zarzuciła również Gibale, że poparł wcześniejszą uchwałę dotyczącą SCT.

Daria Gosek-Popiołek broni SCT. Wskazuje na zdrowie mieszkańców

Inne stanowisko przedstawiła Daria Gosek-Popiołek. Obecna posłanka Lewicy przekonywała, że przy podejmowaniu decyzji dotyczących SCT priorytetem powinno być zdrowie mieszkańców.

- Prezydent powinien kierować się zdrowiem mieszkańców, powinien o nie zabiegać - powiedziała.

Gosek-Popiołek wskazywała przede wszystkim na wpływ zanieczyszczonego powietrza na dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze.

- Uważam, że Strefa Czystego Transportu jest narzędziem, które pomaga nam chronić życie i zdrowie dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych - wyliczyła.

Michał Drewnicki: Dwukrotnie głosowałem przeciwko SCT

Michał Drewnicki (PiS) podkreślił natomiast, że sprzeciwiał się wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu już podczas głosowań w Radzie Miasta Krakowa.

- Dwukrotnie głosowałem przeciwko wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu, czy to była strefa prezydenta Majchrowskiego, czy prezydenta Miszalskiego i Koalicji Obywatelskiej - powiedział.

Drewnicki przekonywał, że jego stanowisko wobec SCT pozostaje konsekwentne. Jednocześnie krytykował wcześniejsze działania swoich kontrkandydatów.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września. Ewentualna druga tura zostanie rozpisana 11 października.