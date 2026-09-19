Rozbudowują największe lotnisko świata. Zmieściłyby się tam Warszawa i Poznań

Plan rozwoju władze przedstawiły w lipcu 2025 roku. Zawiera on​ 77 projektów o łącznej wartości 1,6 mld riali (ok. 426 mln dolarów). ​We wrześniu 2026 roku spółka Dammam Airports podpisała umowę projektową z firmą WSP, co otwiera drogę do prac. Szef spółki Mohammed Al-Hassany zapowiada, że dzięki nowym terminalom i technologiom podróż przez lotnisko ma być sprawniejsza.

- Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie pozycji lotniska jako międzynarodowego punktu kontaktowego łączącego Prowincję Wschodnią ze światem - poinformowano w komunikacie prasowym. Chodzi przede wszystkim o przepustowość. Po rozbudowie port ma obsługiwać ponad 19,3 mln pasażerów rocznie do 2030 roku, a w kolejnych etapach nawet 32 mln.

Na tym lotnisku bez problemu zmieściłaby się cała Warszawa

Teren pod saudyjski port zajmuje około 780 km kw.​ Dla porównania Warszawa ma 517 km kw., więc zmieściłaby się tu w całości, a na pozostałych 263 km kw. stanąłby jeszcze cały Poznań. Drugie co do powierzchni lotnisko świata, w Denver (USA), ​​ma tylko około 136 km kw., czyli jest od portu pod Dammamem blisko sześć razy mniejsze.

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Cały teren rozciąga się na pustyni. ​Obecnie zabudowana jest jednak tylko niewielka część, około 37 km kw., czyli niecałe pięć proc. całości. Pozostałe 95 proc. to pustynna rezerwa pod przyszłą rozbudowę. ​Lotnisko ma dwa równoległe pasy startowe, każdy długości czterech kilometrów, główny terminal pasażerski o powierzchni 327 tys. m kw. oraz osobne terminale: królewski i Saudi Aramco.

Google Maps Międzynarodowe Lotnisko Króla Fahda pod Dammamem w Arabii Saudyjskiej zajmuje ogromny teren na pustyni

Sam port powstawał etapami przez kilkanaście lat. ​Budowę zaczęto w 1983 roku, ale samoloty pasażerskie zaczęły tu latać dopiero pod koniec 1999 roku. Wcześniej z gotowej już infrastruktury korzystały wojska koalicji podczas wojny w Zatoce Perskiej na początku lat 90.

Mimo rekordowej powierzchni ruch jest skromny

Sama powierzchnia nie przesądza jednak o skali ruchu. ​Jak podaje saudyjski urząd statystyczny GASTAT, w 2025 roku port pod Dammamem obsłużył 13,7 mln pasażerów, o 7 proc. więcej niż rok wcześniej. ​To jednak niecałe 13 proc. wyniku najruchliwszego lotniska świata. Sam Hartsfield-Jackson w Atlancie przyjął w tym samym czasie ponad 106 mln podróżnych. Z kolei drugie co do wielkości na świecie lotnisko w Denver, obsłużyło ponad 82 mln pasażerów.

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​​Nowe wielkie porty stawiają dziś na przepustowość. Al Maktoum w Dubaju ma z czasem obsługiwać nawet 260 mln pasażerów rocznie, a budowany port im. Króla Salmana w Rijadzie 120 mln do 2030 roku. Dammam obsłuży ich mniej, ale pod względem powierzchni długo nie będzie miał sobie równych.

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Wnętrze terminala na Międzynarodowym Lotnisku Króla Fahda pod Dammamem

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red. / polsatnews.pl