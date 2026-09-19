Agencja Moody's w piątek wieczorem obniżyła rating Polski z A2 do A3. Jednocześnie perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zwrócił uwagę, że dotychczas Moody's przyznawała Polsce najwyższą ocenę spośród trzech głównych agencji ratingowych i jej ocena została dostosowana do poziomu agencji Fitch i S&P.

Domański zaznaczył, że decyzja jest traktowana "poważnie, ale spokojnie". "Polska gospodarka szybko rośnie, a jej fundamenty pozostają mocne. Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji państwa, w tym prezydenta" - dodał we wpisie na platformie X.

Moody's obniża rating Polski. Opozycja obwinia rząd

Do słów ministra finansów odniósł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji zakwestionował deklarację Domańskiego dotyczącą wzmacniania finansów publicznych.

"Co to znaczy 'będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne' w ustach ministra finansów rządu, który konsekwentnie prowadzi finanse publiczne w kierunku zwiększania wydatków, deficytu, długu, debudżetyzacji i przekroczenia progów konstytucyjnych oraz mimo wchodzenia kraju w kryzys finansów publicznych nie zwołuje żadnej narady z udziałem opozycji w tej sprawie?" - wskazał.

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Natomiast Andrzej Śliwka z PiS zwrócił uwagę, że tym razem nie chodzi już o samo ostrzeżenie przed możliwym pogorszeniem oceny. "To już nie ostrzeżenie ani negatywna perspektywa. Rating Polski został faktycznie obniżony" - napisał.

Poseł wskazał m.in. na prognozowany deficyt na poziomie około 7 proc. PKB w 2026 i 2027 roku oraz wzrost długu sektora finansów publicznych z 59,7 proc. PKB w 2025 roku do 68,9 proc. w 2027 roku.

"Za politykę budżetową i zarządzanie finansami publicznymi odpowiada Rada Ministrów. Premierem jest Donald Tusk, ministrem finansów Andrzej Domański" - nadmienił Śliwka, krytykując jednocześnie obarczanie odpowiedzialnością prezydenta Karola Nawrockiego.

Niższy rating Polski według agencji Moody's. "Zbyt dużo sztuczek PR"

Decyzję Moody's skomentował również szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. "Nie wystawia to dobrego świadectwa Panu Domańskiemu, Panu Premierowi i całej tej ekipie" - ocenił.

Jego zdaniem "za złe prowadzenie spraw fiskalnych i gospodarczych cenę poniesiemy wszyscy jako Polacy". "Zbyt dużo sztuczek PR i ośmiu gwiazdek, a zbyt mało realnej pracy po stronie rządu" - dodał Przydacz.

Do sprawy odniósł się także poseł PiS Michał Wójcik. "Agencja ratingowa Moody's obniża rating Polsce. Fatalna ocena stanu polskich finansów. Jak tam, premierze Donaldzie Tusku? Może jakaś wrzuta, że to wina PiS. Nieudacznicy" - napisał. ZOBACZ: Hołownia w rządzie? Polacy odpowiedzieli w najnowszym sondażu Piotr Müller z Rozwoju Plus zwrócił natomiast uwagę, że jest to pierwsza obniżka ratingu Polski przez Moody's od 24 lat. "Brawo, Donald Tusk i Andrzej Domański. To niepokojący sygnał, który pokazuje, że inwestorzy tracą zaufanie do polskiej gospodarki" - dodał Müller. Głos zabrał także Mateusz Morawiecki. "Ostrzegałem rok temu, że ci amatorzy do tego doprowadzą" - napisał lider Rozwoju Plus. Dodał, że "za rok doprowadzi do tego, że gospodarka wróci na właściwe tory". Rating Polski w dół. Ministerstwo Finansów o powodach decyzji Ministerstwo Finansów przekazało, że według Moody's obniżenie ratingu odzwierciedla oczekiwania dotyczące trwałego pogorszenia się siły fiskalnej Polski. "Utrzymujące się wysokie deficyty fiskalne oraz rosnące koszty odsetkowe mają prowadzić do znacznego wzrostu długu publicznego i pogorszenia wskaźników obsługi zadłużenia" - wskazał resort, powołując się na ocenę agencji. Jak podało ministerstwo, Moody's prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych pozostanie na poziomie około 7 proc. PKB zarówno w 2026, jak i 2027 roku, mimo utrzymującego się silnego wzrostu gospodarczego. "Wysokie wydatki na obronność, rosnące koszty ochrony zdrowia, utrzymujące się wysokie inwestycje publiczne oraz zobowiązania związane z wydatkami społecznymi będą ograniczać redukcję deficytu" - przekazano w komunikacie.