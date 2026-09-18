Komisja w składzie: Jan Naszewski (przewodniczący), Kamila Dorbach, Milenia Fiedler, Artur Liebhart, Paweł Łoziński, Tadeusz Łysiak, Agnieszka Odorowicz, Małgorzata Szumowska i Mariusz Włodarski, zdecydowała, że w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy na 99. ceremonii rozdania Oscarów Polskę reprezentować będzie "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego.

"Wybraliśmy film, który jest kompletnym, wielowymiarowym dziełem sztuki, opowiadającym uniwersalną historię, będąc jednocześnie niepokojąco aktualnym. Wybitny poziom artystyczny w warstwie narracyjnej i wizualnej stał się możliwy dzięki twórczemu wkładowi utalentowanych polskich artystów, którzy wspólnie z reżyserem odpowiadają za kształt filmu. Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym" - wskazała komisja w uzasadnieniu.

Polski kandydat do Oscara. Wybrano "Ojczyznę" Pawła Pawlikowskiego

Producentka "Ojczyzny" Ewa Puszczyńska wyraziła wzruszenie z powodu decyzji. – Niektórzy może myślą, że to nie pierwszy raz, więc nie ma emocji. Są emocje ogromne, głos mi drży (...). Chciałam bardzo podziękować komisji za ten wybór, który może nie był oczywisty. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Instytutowi za wsparcie tego filmu. Mieliśmy je od samego początku. Dostaliśmy pieniądze, a oprócz nich było wsparcie moralne, żebyśmy szli do przodu i się nie dawali - powiedziała.

"Ojczyzna" była jednym z siedmiu obrazów poddanych ocenie komisji. Do naboru zgłoszono również "Bez końca" Michała Marczaka, "Dziki Dziki Wschód" Jana Holoubka, "Naszą rewolucję" Piotra Domalewskiego, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego oraz "Przez ścianę" Macieja Sobieszczańskiego.

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Pawlikowski - który otrzymał Oscara w tej kategorii za film "Ida" - swoje najnowsze dzieło pokazał na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie po raz kolejny zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię (wcześniej dostał ją w 2018 roku za "Zimną wojnę").

"Ojczyzna" to zamknięcie nieformalnej trylogii o powojennej Europie, do której zaliczają się jeszcze "Ida" i "Zimna wojna". Swoje najnowsze dzieło Pawlikowski, którego scenariusz współtworzył z Henkiem Handloegtenem, poświęcił relacjom niemieckiego pisarza Thomasa Manna (w tej roli Hanns Zischler) z córką Eriką (Sandra Hüller) i synem Klausem (August Diehl). Akcja rozgrywa się w 1949 r., w trakcie podróży z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą Mann wyrusza z Eriką.

"Ojczyzna" polskim kandydatem do Oscara. Gala rozdania nagród w marcu 2027

Wśród twórców produkcji znaleźli się też stali współpracownicy Pawlikowskiego: operator Łukasz Żal, kostiumografka Aleksandra Staszko, montażysta Piotr Wójcik, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, a także Marcin Masecki, który zaaranżował piosenki śpiewane w filmie przez Joannę Kulig. "Ojczyzna" powstała w koprodukcji polsko-niemiecko-włosko-francuskiej.

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Komitety oscarowe poszczególnych państw mają czas do 30 września, aby przesłać zgłoszenia filmów, które będą rywalizować reprezentować kraj w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej 15 grudnia wyłoni tzw. oscarową shortlistę, na której znajdzie się 15 tytułów z całego świata. Finałową piątkę poznamy 21 stycznia 2027 roku. 99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca 2027 roku w Dolby Theatre w Hollywood.