Ceny paliwa w Niemczech gwałtownie wzrosły po wybuchu wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi i wraz z wywołanymi tym konfliktem zakłóceniom w żegludze przez cieśninę Ormuz - kluczową dla światowych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego. Od końca sierpnia notowane są kolejne wzrosty.

Zgodnie z najnowszymi danymi automobilklubu ADAC obecnie w Niemczech za litr diesla płaci się na stacjach średnio 2,453 euro, czyli 10,70 zł, a za litr benzyny E10 średnio - 2,314 euro (10,10 zł). To najwyższe ceny w najnowszej historii RFN. Obecnie olej napędowy jest o blisko 71 centów droższy niż w ostatnim dniu przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Niemcy płacą krocie za paliwo. Ponad 10 zł za E10, prawie 11 zł za diesla

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział we wtorek, że rząd federalny zareaguje na podwyżki cen, ale jak dotąd nie ogłoszono konkretnych działań. W rządzącej koalicji ścierają się różne pomysły.

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Socjaldemokraci domagają się m.in. wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów oraz limitu cen paliw, lecz chadecy już podchodzą do tych propozycji sceptycznie. Ministra gospodarki Katherina Reiche z CDU preferuje bezpośrednie wypłaty dla wybranych grup społecznych, zróżnicowane według dochodu.

Na wiosnę rząd w Berlinie wprowadził dwumiesięczną obniżkę podatku paliwowego, aby ulżyć kierowcom. Wygasła ona pod koniec czerwca.

Wzrost cen paliwa na świecie. Pakistan zakazuje wyjazdów urzędnikom

Zdecydowanie bardziej drastyczne obostrzenia od tych rozważanych u naszych sąsiadów zza Odry wprowadziły władze Pakistanu. Wśród kryzysowych reguł ze względu na drogie paliwo znalazły się:

ograniczenie zużycia paliwa przez pojazdy służbowe,

zakaz zakupu pojazdów przez państwo,

zakaz wyjazdów zagranicznych urzędników

oraz zakaz organizowania oficjalnych kolacji.