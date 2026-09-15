Ceny gazu najwyższe od kilku lat. Europa ma poważny problem przed zimą
Niedawne ataki z terytorium Iraku na Arabię Saudyjską pogłębiły kryzys na rynku paliwowym i jeszcze wyśrubowały ceny gazu. W poniedziałek cena tego surowca na europejskich rynkach sięgnęła prawie 84 euro za 1 MWh - najwięcej od grudnia 2022 roku. W obliczu kurczących się zapasów na Starym Kontynencie analitycy przewidują dalsze podwyżki.
11 września Arabia Saudyjska prewencyjnie zamknęła ropociąg Wschód-Zachód, po tym jak w infrastrukturę przesyłową uderzyły nieprzyjacielskie drony. To kolejny etap eskalacji kryzysu paliwowego na Bliskim Wschodzie, po niedawnym przejęciu przez jemeńskie siły Huti strategicznej wyspy Perim w cieśninie Bab al-Mandab.
Ceny gazu często podążają za drożejącą ropą naftową, a zagrożenie szlaków transportowych w Zatoce Perskiej wpływa na zachowanie inwestorów. Stąd kolejne wzrosty notowań.
Ceny gazu szybują w górę, zapasy spadają
Aktualna cena gazu ziemnego TTF Amsterdam (wirtualny punkt handlu gazem w Holandii, odpowiednik benchmarku Brent dla ropy naftowej) jest o ok. 35 procent wyższa niż przed miesiącem i nawet 160 procent wyższa niż przed rokiem.
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Analitycy z Goldman Sachs szacują, że jeśli eksport z Bliskiego Wschodu nie wzrośnie dramatycznie, w grudniu 2026 roku za 1 MWh na rynku TTF kontrahenci zapłacą ponad 100 euro. To zła wiadomość dla wielu europejskich krajów, w których zapasy gazu osiągnęły niebezpiecznie niski poziom.
Z danych Gas Infrastructure Europe (AGSI) wynika, że unijne zapasy gazu kształtują się obecnie na poziomie 68 proc., a więc 16 punktów procentowych mniej niż wynosi średnia z okresu pięciolecia (84,4 proc.). Niedobór wynika z faktu, że Europa zazwyczaj uzupełnia zapasy, kupując tańszy letni gaz na zimę, ale w tym roku było to nieopłacalne.
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W najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o poziom zapasów, znajdują się Łotwa (45,94 proc.), Holandia (50,93 proc.), Słowacja (51,63 proc.) oraz Niemcy (54,75 proc.) W Polsce rezerwy pozostają na poziomie około 90 procent.
Globalny kryzys dostaw pogłębia się
Z powodu blokady cieśniny Ormuz saudyjski ropociąg był w ostatnich miesiącach główną drogą transportu ropy. Jego zamknięcie skomplikowało sytuację na rynku paliw, a eksperci ostrzegają, że jeśli dostawy nie zostaną wznowione w najbliższych dniach, światowa podaż ropy może zmniejszyć się o 4 proc.
W marcu rynkiem gazu zachwiały ataki na kompleks Ras Laffan w Katarze. Unieruchomiły one instalacje o rocznej wydajności 12,8 miliona ton (17 proc. katarskiego eksportu LNG - skroplonego gazu ziemnego). Według przedstawicieli rządu naprawa uszkodzonej infrastruktury potrwa od trzech do pięciu lat. Nie ustają też ataki na tankowce w cieśninie Ormuz - w niedzielę brytyjskie służby United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) poinformowały o kolejnym incydencie.
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Tymczasem 14 września miało się odbyć spotkanie przedstawicieli Iranu i krajów Zatoki Perskiej dotyczące bezpieczeństwa żeglugi w regionie. W świetle niedawnych aktów agresji minister spraw zagranicznych Omanu poinformował jednak o jego odroczeniu na bliżej nieokreślony termin.
Czy zabraknie gazu na zimę?
Jesienne zapasy gazu w Europie należą do najniższych na przestrzeni dwóch ostatnich dekad, ale nie oznacza to, że gazu zabraknie. Analitycy wskazują raczej na prawdopodobieństwo nasilonej konkurencji i związanego z nią wzrostu cen.
- Istnieje ryzyko globalnej walki o paliwo, szczególnie w okresie zimy - powiedział Bloombergowi Go Katayama z firmy analitycznej Kpler.Czytaj więcej