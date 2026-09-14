ZUS podsumował wyniki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku. Wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne wzrosły o 7,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

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Do przychodów funduszu wliczają się także wpłaty z otwartych funduszy emerytalnych, które wyniosły 7,6 miliarda złotych - o 39,5 proc. więcej niż przed rokiem. Jak wyjaśnia ZUS, wzrost ten jest przede wszystkim efektem dobrej koniunktury na rynkach akcji i wyższej wyceny aktywów OFE.

Fundusz nie finansuje wszystkich wydatków wyłącznie ze składek. W pierwszym półroczu 2026 roku wykorzystał 30,3 miliarda złotych dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 33,4 proc. kwoty zaplanowanej na cały rok. ZUS podkreśla, że dotacja z budżetu jest gwarancją wypłaty świadczeń.

Ponad 16,2 miliona osób płaci składki emerytalne

Na koniec czerwca 2026 roku do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszonych było ponad 16 milionów osób - o 17,6 tysiąca więcej niż rok wcześniej.

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Największą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy, którzy odpowiadali za 70,6 proc. wszystkich zgłoszonych. Kolejne grupy to osoby prowadzące działalność gospodarczą - 11,4 proc. - oraz pracujący na podstawie umów zlecenia, agencyjnych lub o świadczenie usług - 9,2 proc.

Coraz więcej cudzoziemców w systemie

Na kondycję funduszu wpływa również liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce i opłacających składki. Na koniec czerwca stanowili oni 8,2 proc. wszystkich ubezpieczonych w ZUS, czyli około 1,34 miliona osób. Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy - 901 tysięcy osób, czyli 67,2 proc. wszystkich cudzoziemców. Drugą grupą byli obywatele Białorusi - 143,8 tysiąca osób.

Koszty FUS w pierwszym półroczu 2026 roku wyniosły 243,9 miliarda złotych. Z tej kwoty 215,3 miliarda złotych przeznaczono na emerytury i renty - o 17,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W czerwcu przeciętne świadczenie emerytalno-rentowe wyniosło 4353 złote i było o 7,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Liczba emerytów i rencistów sięgnęła 8 milionów osób, czyli była o 82,5 tysiąca większa niż w czerwcu 2025 roku.

Wyższy zasiłek pogrzebowy i pozostałe świadczenia

Na pozostałe świadczenia FUS przeznaczył w pierwszym półroczu 22,7 miliarda złotych - o 13,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednym z powodów wzrostu wydatków są wyższe wynagrodzenia, które wpływają na wysokość części wypłacanych świadczeń. Znaczenie ma również podwyżka zasiłku pogrzebowego. Od stycznia 2026 roku wynosi on 7000 złotych, podczas gdy wcześniej było to 4000 złotych. W efekcie wydatki na zasiłki pogrzebowe wzrosły o 66,4 proc.





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Najnowsze dane ZUS pokazują dwa równoległe zjawiska. Z jednej strony rosną wpływy ze składek i liczba osób ubezpieczonych, co wzmacnia bieżące finansowanie systemu. Z drugiej - rosną również wydatki, przede wszystkim związane z emeryturami i rentami.

Na ten moment bilans pozostaje korzystny, a ZUS ocenia sytuację funduszu jako stabilną.

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red. / polsatnews.pl