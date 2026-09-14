UOKiK nałożył karę w wysokości 525 535 050 zł na Jeronimo Martins Polska. Grzywny w wysokości od 60 tys. zł do blisko 7 mln zł urząd nałożył także na firmy transportowe, które w ocenie UOKiK brały udział w koordynowanej przez właściciela Biedronki zmowie na rynku pracy. Łącznie prezes UOKiK nałożył ponad 570 mln zł kar na właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nim firmy.

- Zmowa tę konkurencję ograniczała: utrudniała kierowcom zmianę pracodawcy, a przedsiębiorcom pozwalała zmniejszyć presję na wzrost wynagrodzeń. Korzyści pozostawały po stronie uczestników porozumienia, podczas gdy jego ekonomiczne konsekwencje ponosili pracownicy i ich rodziny - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

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UOKiK nałożył 525 mln zł kary dla właściciela sieci Biedronka

Według urzędu dzięki zmowie kierowcom ograniczono możliwość zmiany pracy. Na przykład po zwolnieniu się w jednym podmiocie realizującym dostawy do Biedronek mogli mieć trudności w znalezieniu zatrudnienia w innym. Kontrolowano także zarobki kierowców. Nie mogli oni uzyskać wynagrodzenia ponad pułap ustalony w zmowie - korzystny dla jej uczestników, a godzący w interesy kierowców - podał UOKiK.

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- Pracownicy mają prawo szukać lepszej płacy i warunków pracy. Zmowa, która odbiera pracownikom to prawo, uderza w podstawowe zasady uczciwej konkurencji. Takie praktyki muszą być bezwzględnie eliminowane z rynku - skomentował Chróstny.

W ramach zmowy firmy transportowe miały nawet prowadzić system udzielania zgód na zmianę pracy i okresów karencji, dzięki którym ograniczono walkę o kierowców. W efekcie sami pracownicy mieli ograniczoną możliwość poprawy swojej sytuacji zawodowej - ustalił UOKiK.

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W ocenie urzędu kluczowa dla funkcjonowania zmowy była działalność Jeronimo Martins Polska. Według ustaleń UOKiK właściciel sieci Biedronka aktywnie koordynował, egzekwował i pośredniczył w zmowie. W toku dochodzenia kontrolerzy ustalili, że zmowa co do zarobków kierowców zatrudnionych w firmach transportowych pozwoliła Jeronimo Martins ograniczać własne koszty.

Oprócz Jeronimo Martins ukaranych zostało 29 firm transportowych, z czego kara dla 13 wyniosła powyżej miliona złotych. Decyzja UOKiK nie jest prawomocna, ukaranym podmiotom przysługuje prawo do odwołania przed sądem.