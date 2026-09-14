Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości cyfrowej, uzyskali informację o planowanych nielegalnych wyścigach samochodowych na terenie województwa łódzkiego - przekazał młodszy aspirant Mateusz Piliński z KMP w Łodzi.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że uczestnicy wydarzenia mieli spotkać się na terenie powiatu pabianickiego, w pobliżu drogi ekspresowej S-14 w nocy z 12 na 13 września. W związku z tym w wytypowany rejon skierowano policjantów, którzy na miejscu ujawnili odbywające się nielegalne wyścigi.

Funkcjonariusze podjęli działania, mające na celu przerwanie procederu oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

"W działaniach udział wzięli między innymi policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z Wydziału Kryminalnego, Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, grupy SPEED Wydziału Ruchu Drogowego, którzy wykorzystują oznakowane i nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory, Laboratorium Kryminalistycznego, Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, a także policjanci z komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego. W akcję włączył się również policyjny śmigłowiec z Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP w Łodzi" - czytamy w komunikacie policji.

Nielegalne wyścigi pod Łodzią. Pięć osób zatrzymanych, policja zabezpieczyła auta

W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano pięć osób w wieku od 19 do 22 lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli również pięć pojazdów o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz dwa prawa jazdy.

W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Policjanci skierowali też dziewięć wniosków o ukaranie do sądu. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych. Grozi im kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

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Policja przypomina, że publiczne drogi nie są miejscem do organizowania wyścigów samochodowych.

"Brawura i nadmierna prędkość mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusze konsekwentnie reagują na wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań na drogach" - zaznaczono w komunikacie.