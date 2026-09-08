Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wziął we wtorek w Karpaczu udział m.in. w briefingu poświęconemu zamówieniu przez PKP Intercity 32 lokomotyw EU200 z Newagu, poprzez skorzystanie z prawa opcji z umowy ze stycznia 2024 roku na dostawę 63 lokomotyw.

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W jednym z wątków wypowiedzi szef resortu zapewnił, że wraz ze zwiększaniem udziału nowoczesnego taboru resort oraz kolejarze starają się wsłuchiwać w głosy pasażerów.

- Zakończyły się testy nowego systemu do internetu. PKP Intercity jest już po dwóch rundach testów systemowych i teraz czas przyszedł na testy w praktyce, czyli wspólnie z pasażerami. Już w październiku nasi pasażerowie mogą spodziewać się, że będą mogli mieć na niektórych odcinkach tam, gdzie jeździ Pendolino, łączność satelitarną i najwyższą jakość internetu - powiedział Klimczak.

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Zadeklarował dążenie, aby do najlepszych pociągów to rozwiązanie weszło na stałe. - Mam nadzieję, że te testy, które się odbywają, przebiegną pomyślnie i (…) będziemy mogli jako jedni z najlepszych w Europie, a śmiem powiedzieć na świecie, zaimplementować to rozwiązanie systemowo - dodał minister infrastruktury.

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PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino ED250 Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.