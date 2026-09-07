Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło poszerzyć dotychczasową definicję stażu pracy o okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy na umowę zlecenie. W rezultacie znacznie więcej Polaków zyska prawo do 26 dni urlopu, przysługującego zgodnie z prawem po osiągnięciu co najmniej 10-letniego stażu pracy.

10-letni staż pracy? Teraz również z umową "śmieciową"

Dotychczas staż pracy był naliczany przede wszystkim na podstawie lat przepracowanych w ramach umowy o pracę. Pozaetatowe źródła utrzymania były pomijane. Osobom pracującym na tzw. umowy śmieciowe w momencie podjęcia zatrudnienia na etat naliczano zerowy staż pracy i przyznawano podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, czyli 20 dni.

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- ​To niesprawiedliwe - i postanowiliśmy to zmienić - ogłosił resort, zapowiadając zmiany w Kodeksie pracy. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2026 roku dla sektora publicznego oraz od 1 maja 2026 roku dla sektora prywatnego.

Na czym polega zmiana? Istotna różnica dotyczy definicji stażu pracy. Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem obejmuje on etat oraz okresy pracy na umowę zlecenie i prowadzenia działalności pozarolniczej, o ile odprowadzano od nich składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Nowe prawo działa wstecz

​​Resort podkreśla, że nowy sposób naliczania stażu odnosi się również do okresu przed 2026 rokiem. Ustawodawca nie określił żadnego limitu, jak daleko wstecz można sięgać. Jedyny warunek to stosowne udokumentowanie historii zatrudnienia.

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Osoba, która zamierza podjąć pracę na etacie, może do swojego stażu pracy wliczyć wszystkie okresy wcześniejszej pracy na zlecenie lub samozatrudnienia, nawet te sprzed 20 lat. Nie muszą one mieć charakteru ciągłego - MRPiPS zapewnia, że można sumować okresy rozdzielone przerwami w zatrudnieniu.

Dłuższy staż przekłada się także na inne uprawnienia:

wyższy dodatek stażowy

prawo do nagrody jubileuszowej

dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę

szansa na wyższą odprawę

Jak naliczyć staż pracy według nowych zasad? Termin jest ograniczony

Aby ubiegać się o dłuższy urlop należy złożyć u pracodawcy dokumenty potwierdzające okresy wcześniejszego zatrudnienia. Resort dopuszcza m.in.:

zaświadczenia z ZUS o opłacaniu składek (nowy formularz w systemie eZUS)

umowę zlecenie lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania zlecenia

wypis z rejestru działalności gospodarczej (CEIDG) z dowodem opłacania składek

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​​​Na złożenie dokumentów ustawodawca przewidział 24 miesiące od wejścia przepisów w życie. Pracownicy sektora publicznego mają czas do 31 grudnia 2027 roku, a zatrudnieni w sektorze prywatnym do 30 kwietnia 2028 roku.

red. / polsatnews.pl