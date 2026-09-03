Nowością w ramówce jest program "Na miejscu zbrodni", który zadebiutuje 5 września o godzinie 17:30. Jego gospodarzem jest dziennikarz Polsat News Rafał Zalewski, który wykorzysta ponad dwudziestoletnie doświadczenie reporterskie oraz materiały zgromadzone podczas pracy nad setkami spraw kryminalnych. Program pokaże kulisy śledztw i procesów z perspektywy niedostępnej zazwyczaj dla widzów.

Ważnym elementem audycji będą rozmowy z kryminologami, byłymi śledczymi, psychologami, prawnikami i innymi ekspertami, których komentarze pomogą lepiej zrozumieć analizowane sprawy oraz ich szerszy kontekst. Każdy odcinek będzie przeglądem najważniejszych wydarzeń kryminalnych minionego tygodnia – od zatrzymań i przełomów śledczych po wyroki w najgłośniejszych procesach.

W programie pojawi się również "temat tygodnia", poświęcony sprawie szczególnie istotnej dla opinii publicznej lub mającej znaczenie dla pracy organów ścigania.

Znane programy wracają na antenę Polsat News

Po wakacyjnej przerwie na antenę wracają poranne programy publicystyczne: "Kalejdoskop Wydarzeń", prowadzony przez Dorotę Gawryluk i Jana Wróbla, oraz "Polityczny WF z gościem", którego gospodarzami są Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.

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Już od najbliższej soboty widzowie ponownie będą mogli oglądać "Kalejdoskop Wydarzeń", w którym prowadzący przedstawią subiektywne, przenikliwe i często zaskakujące komentarze do najważniejszych wydarzeń tygodnia. W pierwszym powakacyjnym wydaniu Dorota Gawryluk i Jan Wróbel skupią się między innymi na aferze zondakrypto oraz zmianach zachodzących w polskiej szkole. Program niezmiennie będzie miejscem, w którym najważniejsze informacje tygodnia zyskują kontekst, interpretację i krytyczne spojrzenie.



Z kolei do pierwszego po przerwie wydania "Politycznego WF-u z gościem" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zaproszą Pawła Szefernakera, szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Publicystyka i reportaże w Polsat News

Jesienną ofertę publicystyczną uzupełni program "Cztery strony mediów Tejchmana". Od 5 września Marek Tejchman będzie zapraszał dziennikarzy, publicystów i ekspertów do komentowania najważniejszych wydarzeń oraz analizowania ich z czterech perspektyw: politycznej, społecznej, gospodarczej i międzynarodowej.



Zmiany obejmą również pasmo reportażowe. Cykl "Polsat News Ujawnia" będzie emitowany w każdą niedzielę o godzinie 21:00. 6 września widzowie zobaczą reportaż "Polowanie na kasę. Tradycja", będący kontynuacją dziennikarskiego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskim Związku Łowieckim. Materiał autorstwa Moniki Gawrońskiej i Jacka Smaruja, przygotowany przez Dział Projektów Specjalnych Polsat News, pokaże, jakie działania podjęto po wcześniejszych ujawnieniach i dlaczego wciąż dochodzi do nieprawidłowości związanych z polowaniami. Redakcję "Polsat News Ujawnia" wzmocnili doświadczeni reporterzy śledczy: Rafał Zalewski, Leszek Dawidowicz i Jan Kasia.

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Jesienna ramówka Polsat News łączy informacje, publicystykę, reportaż i tematykę kryminalną, oferując widzom szerokie spojrzenie na najważniejsze sprawy publiczne oraz wydarzenia, które kształtują rzeczywistość społeczną, polityczną i gospodarczą.

Sobota – od 5 września:

9:00 – Kalejdoskop Wydarzeń

9:55 - Cztery strony mediów Tejchmana

17:30 – Na miejscu zbrodni - Nowość



Niedziela – od 6 września: