Jako pierwszy o sprawie poinformował serwis cashless.pl. Uwagi Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji, w ramach uzgodnień projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu rozwoju rynku finansowego oraz zwiększenia stabilności finansowej na tym rynku. Nowe przepisy miałyby trafić do ustawy o usługach płatniczych.



Resort proponuje, by obowiązek objął banki oraz właścicieli bankomatów i wpłatomatów. Jak zauważa resort, urządzenia niektórych operatorów w ogóle nie mają takiej funkcji i to właśnie one są chętnie wybierane przez przestępców.

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Kara za zasłoniętą twarz przy bankomacie

Obwiązywać miałyby kary dla osoby, która przy bankomacie zakryje twarz tak, że nie da się jej rozpoznać. "Kto korzystając z usług płatniczych przy użyciu bankomatu lub wpłatomatu zakrywa twarz lub część twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację tożsamości podlega karze grzywny albo karze nagany" - brzmi proponowany zapis. Propozycja nie precyzuje jednak wysokości kary ani nie informuje o wyjątkach od takiej sytuacji.



Nagrania miałyby być przechowywane przez 90 dni od wykonania usługi. Dostęp do materiałów mogłoby uzyskać 11 wskazanych w propozycji instytucji. Na liście znalazły się:

policja

prokuratura

sądy

ABW

CBA

Agencja Wywiadu

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Straż Graniczna

Żandarmeria Wojskowa

Krajowa Administracja Skarbowa

Służba Ochrony Państwa

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Ministerstwo wskazuje na oszustwa i cyberprzestępczość

Resort tłumaczy propozycję walką z oszustwami finansowymi. Jak wskazano w piśmie, sprawcy wypłacają wyłudzone pieniądze w bankomatach, a następnie wpłacają je we wpłatomatach lub bitomatach, żeby zatrzeć ślad. Problemem ma być czas. Zanim śledczy uzyskają zgodę sądu na dostęp do danych objętych tajemnicą bankową, mijają często 2-3 miesiące, a nagranie może już nie istnieć.



"Możliwość zabezpieczenia monitoringu sprawcy w terminie co najmniej 90 dni spowoduje podniesienie efektywności ścigania sprawców cyberprzestępstw" - argumentuje ministerstwo.



Resort zwraca też uwagę, że bankomaty tej samej firmy nagrywają klientów w innych krajach Europy, bo tamtejsze przepisy tego wymagają. "W Polsce brak takiej regulacji powoduje całkowitą bezkarność przestępców" - czytamy w dokumencie.

red. / polsatnews.pl