Po zakończeniu piątkowego posiedzenia Rady Ministrów ws. projektu budżetu na kolejny rok minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 r. Jednocześnie przyjęto zaktualizowaną prognozę wskaźników makroekonomicznych.

- Prognozujemy, iż inflacja w przyszłym roku wyniesie średnio 2,8 proc. - powiedział minister. Dodał, że prognozowany wzrost PKB w przyszłym roku to 3 proc.

Domański zaznaczył, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w bieżącym roku ma wynieść - zgodnie z prognozami rządu - 6,4 proc., co w ujęciu realnym oznacza wzrost o 3,3 proc. - W roku 2027 prognozowana jest kontynuacja dobrej koniunktury na rynku pracy, co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń. Prognozujemy, iż nominalne przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5,9 proc., a realnie o 3 proc. - przekazał.

Minister przekazał, że rząd prognozuje też, że stopa bezrobocia według unijnej metodologii w Polsce na koniec 2027 r. będzie na poziomie 6 proc.

W czwartek Główny Urząd Statystyczny przekazał, że stopa bezrobocia na koniec lipca wyniosła 5,8 proc. Dodano, że e wcześniejszych miesiącach stopa bezrobocia wynosiła: w maju - 5,9 proc. w kwietniu - 6,0 proc. w marcu - 6,1 proc. w lutym - 6,1 proc. i w styczniu - 6,0 proc.

Ustawa budżetowa. Domański: Deficyt na 2026 r. jest nieznacznie wyższy niż zapisaliśmy

- Deficyt państwa w przyszłym roku zaplanowano na 282,6 mld zł, a wydatki na 977,6 mld zł - przekazał Domański.

Minister pytany był m.in. o wykonanie tegorocznego budżetu. Przyznał, że deficyt na 2026 r. jest "nieznacznie wyższy niż zapisaliśmy" w ustawie budżetowej. Wyjaśnił, że wynika to m.in. z funkcjonowania programu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej", który kosztował budżet 5 mld zł.

- Drugi element to jest ujęcie w ramach programu SAFE podatku VAT. Wydatki finansowanie z SAFE nie są opodatkowane podatkiem VAT - podkreślił. Stwierdził też, że "kilka miesięcy podwyższonej niepewności" również miało wpływ na dochody budżetowe.

Jako ostatni element wymienił zwroty podatku VAT związane z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF). - Zdecydowaliśmy się, by przyspieszyć zwroty VAT do polskich przedsiębiorców i to jest trzeci element składający się na tę różnicę - podkreślił.

Zaznaczył też, że w 2027 roku rząd nie prognozuje przekroczenia progów ostrożnościowych.

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Minister przekazał również, że w ustawie budżetowej nie uwzględniono wydatków na Trybunał Konstytucyjny.

- Plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony do ministra finansów i gospodarki celem włączenia go do ustawy budżetowej - powiedział Domański.

Dodał, że "nie otrzymał skutecznie aktu planistycznego podlegającego włączeniu do projektu ustawy budżetowej". - Nie posiadam zatem projektu dochodów i wydatków Trybunału - powiedział szef MF.