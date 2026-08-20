Według dwóch źródeł, na które powołuje się "The New York Times", przeprowadzka księcia Harry'ego i Meghan Markle do Wielkiej Brytanii nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. Król Karol III miał zostać poinformowany o tej decyzji w niedzielę i z radością przyjął możliwość spędzenia więcej czasu z synem i jego rodziną.

Na początku lipca Harry i Meghan odwiedzili brytyjskiego monarchę i królową w rezydencji Highgrove House, jednak - jak twierdzi jedno ze źródeł - ​​przeprowadzka nie była tematem rozmów.

Media: Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii

Status Harry'ego i Meghan jako niepracujących członków rodziny królewskiej nie ulegnie zmianie i dopóki będą mieszkać w Wielkiej Brytanii, pozostaną osobami prywatnymi. Nie wiadomo jednak, gdzie zamieszkają - zdaniem "NYT" powrót do królewskich rezydencji wydaje się mało prawdopodobny.

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Harry i Meghan mają dwójkę dzieci: siedmioletniego Archiego i pięcioletnią Lilibet, które spędziły większość życia z dala od swoich królewskich krewnych. Jak twierdzi jedno ze źródeł, ​​para książęca zapisała dzieci do szkoły, tak aby mogły rozpocząć naukę we wrześniu.

Pod znakiem zapytania pozostaje kwestia możliwego pojednania między Harrym a Williamem. W głośnej autobiografii "Ten drugi" z 2023 roku Harry określił brata mianem swojego arcywroga. Nie jest również jasne, co para będzie robić zawodowo, gdy ponownie zamieszka na Wyspach.

Doniesienia prasowe sugerują, że majątek Harry'ego i Meghan wynosi około 60 milionów dolarów. Nowojorski dziennik podaje, iż Pałac Buckingham odmówił komentarza w tej sprawie, natomiast rzecznik Harry'ego i Meghan nie odpowiedział.

Kulisy konfliktu księcia Harry'ego i Meghan z rodziną królewską

Książę Harry został pozbawiony honorowych tytułów wojskowych i patronatów królewskich w 2021 roku - rok po tym, jak wraz z żoną ogłosił rezygnację z pełnienia z obowiązków członka rodziny królewskiej.

Przez lata Harry oskarżał Pałac Buckingham o uniemożliwianie powrotu jego rodziny do Wielkiej Brytanii, odmawiając zapewnienia im ochrony. W serii pozwów książę przekonywał, że decyzję tę podjęto bezprawnie, jednak jeszcze w zeszłym roku sądy orzekały na jego niekorzyść.

W grudniu pojawiły się natomiast doniesienia, że Pałac Buckingham ponownie przygląda się jego sprawie. Nie wiadomo, czy kwestia ochrony została rozstrzygnięta i czy miała wpływ na decyzję o powrocie.

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W 2018 roku ślub księcia Harry'ego i amerykańskiej aktorki Meghan Markle był uważany za początek nowej ery dla brytyjskiej monarchii. Jednak kłótnie, które wybuchły w murach pałacu, stały się przedmiotem spekulacji brytyjskich tabloidów. Para później uznała tę presję za główny czynnik motywujący ją do opuszczenia Wielkiej Brytanii.

Harry wielokrotnie obwiniał szum medialny wokół swojej matki, księżnej Diany, za jej śmierć. Skarżył się też, że podobna presja ze strony agresywnych brytyjskich tabloidów była druzgocąca dla jego rodziny.

Trudne relacje, wzajemne zarzuty

W wywiadzie dla Oprah Winfrey Meghan Markle powiedziała, że ​​członkowie rodziny królewskiej nie chcieli, aby ich nienarodzone dziecko zostało księciem lub księżniczką i wyrazili obawy dotyczące ciemnego koloru skóry dziecka. Dodała również, że rozważała odebranie sobie życia przed wyjazdem do Ameryki.

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W Stanach Zjednoczonych para podpisała w 2020 roku wielomilionowy kontrakt z Netflixem na produkcję programów dla tej platformy. Umowa została przedłużona pięć lat później, ale na mniejszą kwotę, jak donosiły wówczas osoby zaznajomione z umową.

W ramach współpracy powstał m.in. sześcioodcinkowy serial dokumentalny "Harry i Meghan", w którym małżonkowie szczegółowo opowiedzieli o powodach opuszczenia rodziny królewskiej.

Harry miał otrzymać około 20 milionów dolarów zaliczki za swoją autobiografię oraz kolejne książki, które wraz z żoną zobowiązali się napisać w przyszłości. Tytuł okazał się bestsellerem - tylko pierwszego dnia sprzedano ponad 1,43 miliona egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.