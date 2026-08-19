Zwrot w procesie o zabójstwo Tupaca. "Nie chcę wysyłać cię do więzienia"

Kultura Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl

- Nie chcę wysyłać go do więzienia, chociaż się nie lubimy - mówił podczas wtorkowej rozprawy w procesie o zabójstwo Tupaca Shakura członek otoczenia zamordowanego rapera James "Mob James" McDonald. Mężczyzna kilkukrotnie zwracał się bezpośrednio do oskarżonego Duane'a Davisa, sugerując, że nie chce, by ten usłyszał wyrok skazujący.

Zdjęcie przedstawiające w centrum Tupaca Shakura oraz dwóch starszych mężczyzn po jego bokach.
John Locher/ROBERT KALFUS/AP
Od lewej: Duane "Keefe D" Davis, Tupac Shakur, James "Mob James" McDonald

W Las Vegas od poniedziałku toczy się proces dotyczący jednej z największych zagadek kryminalnych w USA - zabójstwa legendarnego rapera Tupaca Shakura. Samochód marki BMW, którym wraz z szefem wytwórni Death Row Records Suge'em Knightem poruszał się muzyk, został ostrzelany 7 września 1996 r. przez nieznanego sprawcę. Sześć dni później na skutek odniesionych ran Shakur zmarł.

 

Oskarżonym o organizację zamachu na artystę jest mający dziś 64 lata były lider kalifornijskiego gangu South Side Compton Crips, Duane "Keffe D" Davis. Pozostali trzej mężczyźni, którzy znajdowali się w samochodzie, z którego oddano strzały, już nie żyją.

Proces o zabójstwo Tupaca. Były członek gangu złożył zeznania w sądzie

We wtorek, drugiego dnia procesu, na sali sądowej przesłuchiwany był James "Mob James" McDonald. Działający przed laty w Mob Piru - gangu wchodzącym w skład rywalizującej z Cripsami frakcji Bloods - mężczyzna, był członkiem bliskiego otoczenia Tupaca Shakura. Jak zeznał, w chwili zamachu nie towarzyszył jednak raperowi, lecz pracował jako ochroniarz w klubie w Las Vegas.

 

Mimo to, jak stwierdził, wieści o tym, kto jest odpowiedzialny za ostrzelanie samochodu, którym jechał muzyk, jeszcze tej samej nocy rozeszły się w światku przestępczym. Doprowadziło to do rozruchów w Los Angeles, z którego wywodzą się zarówno Crips jak i Bloods.  - To była wojna gangów. Ludzie cierpieli. Ludzie byli poszukiwani - mówił.

 

ZOBACZ: Od rapera do premiera. Najmłodszy szef rządu w historii kraju

 

- Orlando (Anderson - siostrzeniec oskarżonego i członek gangu Crips, który mógł być bezpośrednim wykonawcą zamachu - red.), on (Duane "Keffe D" Davis - red.) i niektórzy inni byli poszukiwani, bo ludzie chcieli ich zabić - tłumaczył McDonald, wskazując, że zarówno Anderson jak i Davis "byli głównymi bohaterami wojny gangów, byli w jej środku".

Nieoczekiwany zwrot podczas rozprawy. "Nie chcę cię wysyłać do więzienia"

James McDonald nie stawił się w sądzie dobrowolnie. Prokuratura podkreślała, że wydano wobec niego nakaz składania zeznań. Sam zainteresowany zaznaczał, że od czasu zabójstwa Tupaca zdążył zmienić swoje życie, a obecnie wychowuje wnuki i uczy je, by nie popełniały jego błędów.

 

Pytany przez obrońcę Duane'a Davisa o to, kto odpowiada za śmierć Shakura, wielokrotnie odmawiał odpowiedzi. Jak przekonywał, jego zeznania "mogłyby zaszkodzić" oskarżonemu. W pewnym momencie zwrócił się nawet do niego bezpośrednio. - Porozmawiaj ze swoim prawnikiem, ten facet świruje - mówił.

 

ZOBACZ: Raper Eldo wystąpił na scenie u Nawrockiego. "Czasami trzeba to wyśpiewać"

 

- Nie chcę wysyłać go do więzienia, chociaż się nie lubimy. Nie chce cię wysyłać do więzienia - mówił do oskarżonego.

 

Po tym, jak został przez sędziego zwolniony z roli świadka, raz jeszcze skierował wzrok w stronę Davisa. - Przechodzisz przez co przechodzisz. Nie chcę być tego częścią - powiedział.

Zabójstwo Tupaca. Trwa najważniejszy proces w historii hip-hopu

W odbywającym się 30 lat po śmierci Tupaca Shakura procesie prokuratura oskarża Duane'a "Keffe D" Davisa o to, że 7 września 1996 r. zorganizował zamach na rapera w odwecie za to, że kilka godzin wcześniej muzyk uczestniczył w pobiciu jego siostrzeńca Orlando Andersona.

 

Co ciekawe, głównymi dowodami w sprawie są słowa samego Davisa, który w ciągu ostatnich 20 lat kilkukrotnie przyznawał się do tego, że to on stał za zabójstwem 25-letniego artysty. Kulisy zdarzenia opisał nawet w książce "Compton Street Legend", której był współautorem. Wedle jego wersji, wraz z Orlando Andersonem i dwoma innymi mężczyznami śledził BMW, którym poruszali się Tupac i Suge Knight. Gdy ich pojazd stanął obok samochodu Shakura na czerwonym świetle, Davis przekazał broń swojemu siostrzeńcowi, który oddał strzały.

 

ZOBACZ: Eurowizja wprowadza nowe zasady. Reakcja na sukcesy Izraela

 

Linia obrony oskarżonego opiera się natomiast na... braku jego wiarygodności. Prawnicy Davisa chcą udowodnić, że cała historia została przez niego zmyślona i powtarzana dla zyskania popularności, a zawarte w książce opisy służyły jedynie zwiększeniu jej sprzedaży.

Prawda za fasadą "ulicznego kodeksu". Czy Tupac doczeka się sprawiedliwości?

Tłem procesu są wojny gangów z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, które w latach 90. ubiegłego wieku miały ogromny wpływ na amerykańską scenę hip-hopową.

 

Dojście do prawdy o śmierci Tupaca znacznie utrudnia fakt, że wiele osób, które mogą mieć wiedzę na temat wydarzeń z 7 września 1996 r. konsekwentnie odmawiają składania zeznań ze względu na przywiązanie do tzw. ulicznego kodeksu, który zabrania przekazywania informacji policji i innym służbom.

 

ZOBACZ: Pisał dla Britney Spears i Dua Lipy. Laureat Grammy śmiertelnie ugodzony nożem

 

Pierwszego dnia procesu emerytowany policjant Garry Dale mówił przed sądem, że gdy towarzyszył Shakurowi w drodze do szpitala, pytał go, czy może mu wyjawić, kto do niego strzelał. "Nie, załatwimy to sami" - miał odpowiedzieć raper. Nigdy nie zdołał zrealizować tej deklaracji.

 

Orlando Anderson, który - według opisu Davisa - miał być wykonawcą egzekucji Tupaca, zginął w strzelaninie w Willowbrook w Kalifornii 29 maja 1998 r. Według służb zdarzenie to nie miało związku z zabójstwem, do którego doszło dwa lata wcześniej.

 

Czytaj więcej
2PACBLOODSCRIPSHIP-HOPKULTURALAS VEGASPROCES O ZABÓJSTWO TUPACARAPŚWIATTUPACTUPAC SHAKURWOJNY GANGÓW

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 