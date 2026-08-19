W Las Vegas od poniedziałku toczy się proces dotyczący jednej z największych zagadek kryminalnych w USA - zabójstwa legendarnego rapera Tupaca Shakura. Samochód marki BMW, którym wraz z szefem wytwórni Death Row Records Suge'em Knightem poruszał się muzyk, został ostrzelany 7 września 1996 r. przez nieznanego sprawcę. Sześć dni później na skutek odniesionych ran Shakur zmarł.

Oskarżonym o organizację zamachu na artystę jest mający dziś 64 lata były lider kalifornijskiego gangu South Side Compton Crips, Duane "Keffe D" Davis. Pozostali trzej mężczyźni, którzy znajdowali się w samochodzie, z którego oddano strzały, już nie żyją.

Proces o zabójstwo Tupaca. Były członek gangu złożył zeznania w sądzie

We wtorek, drugiego dnia procesu, na sali sądowej przesłuchiwany był James "Mob James" McDonald. Działający przed laty w Mob Piru - gangu wchodzącym w skład rywalizującej z Cripsami frakcji Bloods - mężczyzna, był członkiem bliskiego otoczenia Tupaca Shakura. Jak zeznał, w chwili zamachu nie towarzyszył jednak raperowi, lecz pracował jako ochroniarz w klubie w Las Vegas.

Mimo to, jak stwierdził, wieści o tym, kto jest odpowiedzialny za ostrzelanie samochodu, którym jechał muzyk, jeszcze tej samej nocy rozeszły się w światku przestępczym. Doprowadziło to do rozruchów w Los Angeles, z którego wywodzą się zarówno Crips jak i Bloods. - To była wojna gangów. Ludzie cierpieli. Ludzie byli poszukiwani - mówił.

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- Orlando (Anderson - siostrzeniec oskarżonego i członek gangu Crips, który mógł być bezpośrednim wykonawcą zamachu - red.), on (Duane "Keffe D" Davis - red.) i niektórzy inni byli poszukiwani, bo ludzie chcieli ich zabić - tłumaczył McDonald, wskazując, że zarówno Anderson jak i Davis "byli głównymi bohaterami wojny gangów, byli w jej środku".

Nieoczekiwany zwrot podczas rozprawy. "Nie chcę cię wysyłać do więzienia"

James McDonald nie stawił się w sądzie dobrowolnie. Prokuratura podkreślała, że wydano wobec niego nakaz składania zeznań. Sam zainteresowany zaznaczał, że od czasu zabójstwa Tupaca zdążył zmienić swoje życie, a obecnie wychowuje wnuki i uczy je, by nie popełniały jego błędów.

Pytany przez obrońcę Duane'a Davisa o to, kto odpowiada za śmierć Shakura, wielokrotnie odmawiał odpowiedzi. Jak przekonywał, jego zeznania "mogłyby zaszkodzić" oskarżonemu. W pewnym momencie zwrócił się nawet do niego bezpośrednio. - Porozmawiaj ze swoim prawnikiem, ten facet świruje - mówił.

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- Nie chcę wysyłać go do więzienia, chociaż się nie lubimy. Nie chce cię wysyłać do więzienia - mówił do oskarżonego.

Po tym, jak został przez sędziego zwolniony z roli świadka, raz jeszcze skierował wzrok w stronę Davisa. - Przechodzisz przez co przechodzisz. Nie chcę być tego częścią - powiedział.

Zabójstwo Tupaca. Trwa najważniejszy proces w historii hip-hopu

W odbywającym się 30 lat po śmierci Tupaca Shakura procesie prokuratura oskarża Duane'a "Keffe D" Davisa o to, że 7 września 1996 r. zorganizował zamach na rapera w odwecie za to, że kilka godzin wcześniej muzyk uczestniczył w pobiciu jego siostrzeńca Orlando Andersona.

Co ciekawe, głównymi dowodami w sprawie są słowa samego Davisa, który w ciągu ostatnich 20 lat kilkukrotnie przyznawał się do tego, że to on stał za zabójstwem 25-letniego artysty. Kulisy zdarzenia opisał nawet w książce "Compton Street Legend", której był współautorem. Wedle jego wersji, wraz z Orlando Andersonem i dwoma innymi mężczyznami śledził BMW, którym poruszali się Tupac i Suge Knight. Gdy ich pojazd stanął obok samochodu Shakura na czerwonym świetle, Davis przekazał broń swojemu siostrzeńcowi, który oddał strzały.

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Linia obrony oskarżonego opiera się natomiast na... braku jego wiarygodności. Prawnicy Davisa chcą udowodnić, że cała historia została przez niego zmyślona i powtarzana dla zyskania popularności, a zawarte w książce opisy służyły jedynie zwiększeniu jej sprzedaży.

Prawda za fasadą "ulicznego kodeksu". Czy Tupac doczeka się sprawiedliwości?

Tłem procesu są wojny gangów z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, które w latach 90. ubiegłego wieku miały ogromny wpływ na amerykańską scenę hip-hopową.

Dojście do prawdy o śmierci Tupaca znacznie utrudnia fakt, że wiele osób, które mogą mieć wiedzę na temat wydarzeń z 7 września 1996 r. konsekwentnie odmawiają składania zeznań ze względu na przywiązanie do tzw. ulicznego kodeksu, który zabrania przekazywania informacji policji i innym służbom.

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Pierwszego dnia procesu emerytowany policjant Garry Dale mówił przed sądem, że gdy towarzyszył Shakurowi w drodze do szpitala, pytał go, czy może mu wyjawić, kto do niego strzelał. "Nie, załatwimy to sami" - miał odpowiedzieć raper. Nigdy nie zdołał zrealizować tej deklaracji.

Orlando Anderson, który - według opisu Davisa - miał być wykonawcą egzekucji Tupaca, zginął w strzelaninie w Willowbrook w Kalifornii 29 maja 1998 r. Według służb zdarzenie to nie miało związku z zabójstwem, do którego doszło dwa lata wcześniej.