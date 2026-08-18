"Sekcja zwłok nie wykazała śladów urazów, które mogłyby przyczynić się do śmierci" - podaje czasopismo, powołując się na oświadczenie biura koronera. "Przyczyna oraz rodzaj zgonu pozostają przedmiotem dalszych badań. Dochodzenie jest w toku. Na obecnym etapie nie podajemy więcej szczegółów" - dodano.

Szczegółowy raport z sekcji zwłok zostanie opublikowany w ciągu dwóch miesięcy. Śledztwo w sprawie śmierci Hayden Panettiere prowadzi policja w Grenville we współpracy z biurem koronera. Wstępne ustalenia nie wskazują na podejrzane okoliczności śmierci, na przykład takich jak udział osób trzecich.

Przyczyna śmierci Hayden Panettiere. Nieoficjalne ustalenia mediów

Nieoficjalne ustalenia Page Six i TMZ wskazują, że zaledwie 36-letnia aktorka mogła umrzeć na wskutek zatrzymania akcji serca. Pierwsze medium twierdzi, że tak wynika z nagrania rozmowy operatora numeru alarmowego 911 ze zgłaszającym. Miał on również wspomnieć o "przedawkowaniu".

Portal TMZ ustalił, że na materacu łóżka znaleziono Narcan - lek stosowany w przypadku zatrucia opioidami. Źródła TMZ podały również, że na miejscu użyto epinefryny, która jest powszechnie stosowanym lekiem w przypadku próby reanimacji osób z zatrzymaniem krążenia.

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Nie wiadomo, kto powiadomił służby, ale zarówno Page Six, jak i TMZ podają, że był nim najprawdopodobniej znajomy aktorki. Nie jest jasne, czy chodzi o chłopaka Panettiere, Briana Hickersona, z którym - jak wskazują źródła - miała burzliwą relację. Page Six przypomina, że mężczyzna przyznał się kilka miesięcy temu do znęcania się w przeszłości nad aktorką, za co spędził 45 dni w areszcie.

Jak podaje medium, Panettiere i Hickerson polecieli razem z Los Angeles do Południowej Karoliny. Amerykańskie media zwracają również uwagę na fakt, że młodszy brat Hayden - Jansen Panettiere - zmarł w lutym 2023 roku w wieku 28 lat z powodu niezdiagnozowanej choroby serca.

Hayden Panettiere nie żyje. Karierę aktorską zaczęła w dzieciństwie

36-letnia aktorka rozpoczęła karierę aktorską, kiedy była jeszcze dzieckiem. W maju ukazała się jej autobiografia "This Is Me: A Reckoning", w której opisała swoje zmagania z uzależnieniem od narkotyków, depresją poporodową i doświadczenia nadużyć ze strony znanych i wpływowych mężczyzn z branży rozrywkowej.

Hayden Panettiere osierociła 11-letnią córkę Kayę, którą powitała na świecie w 2014 roku wraz z ówczesnym narzeczonym Wołodymyrem Kliczką.

mbd / wka / polsatnews.pl