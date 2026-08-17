Nie żyje Jan Frycz. Wybitny aktor miał 72 lata

Kultura

Nie żyje Jan Frycz. O śmierci aktora poinformował w poniedziałek Teatr Narodowy w Warszawie. "Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych" - przekazano.

Czarno-białe zdjęcie przedstawiające starszego mężczyznę siedzącego w fotelu.
East News/Arsen Petrovych
Nie żyje Jan Frycz

"Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku" - przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.

 

Jak dodano, artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych.

 

"Jan Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego Zespołu - nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień" - czytamy. 

 

"O pogrzebie będziemy informować w późniejszym terminie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji" - dodano. 

 

Przedstawiciele teatru przypomnieli, że aktor do ostatnich chwil życia był aktywny zawodowo. "W zeszłym tygodniu rozpoczął próby do ORESTEI w reż. Luka Percevala. Za swoją ostatnią rolę na Narodowej Scenie, Króla w przedstawieniu TERMOPILE POLSKIE w reż. Jana Klaty, otrzymał w maju tego roku Nagrodę Aktorską na 66. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych – Festiwalu Sztuki Aktorskiej. W minionym sezonie podziwialiśmy również jego kreacje w KRÓLU LEARZE (reż. Grzegorz Wiśniewski) i JAK BYĆ KOCHANĄ (reż. Lena Frankiewicz), a także w telewizyjnej realizacji legendarnej WYCINKI w reż. Krystiana Lupy (gdzie wcielił się w postać Aktora Teatru Narodowego)" - przypomniano.

 

Wkrótce więcej informacji...

Dawid Kryska / polsatnews.pl
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