W Monitorze Polskim ogłoszono nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w poniedziałek 17 sierpnia. Za benzynę 95 zapłacimy 6,41 zł/litr, za benzynę 98 7,20 zł/litr, a za olej napędowy 7,37 zł/litr.

W piątek średnia cena benzyny 95 wynosi 7,29 zł/litr, a oleju napędowego 8,09 zł/litr - podaje Interia Biznes, powołując się na dane e-petrol.pl. Program CPN ("Ceny Paliw Niżej") obniży cenę benzyny o ok. 90 groszy, a oleju napędowego o ok. 70 groszy.

- Pewnie w globalnym kryzysie paliw kierowcy dalej nie czują się w pełni usatysfakcjonowali i należy rozumieć to rozgoryczenie - powiedział na piątkowej konferencji minister energii Miłosz Motyka.

- Pewnie tych środków na pakiet byłoby więcej, gdyby nie błędna decyzja pana prezydenta o tym, by podatek od nadmiarowym zysków wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. Ta decyzja była umyciem rąk, zrzuceniem odpowiedzialności na trybunał, który naszym zdaniem nie zajmie się tą sprawą - dodał.

Donald Tusk wznawia program CPN. Będą nowe ceny paliw

Wznowienie programu CPN ogłosił w czwartek Donald Tusk.

- Wspólnie z ministrem finansów podjęliśmy decyzję o przywróceniu w istotnej części programu CPN, czyli Ceny Paliw Niżej - zapowiedział premier. Jak dodał, na "krytyczne dni", czyli powroty z wakacji oraz do szkół, "zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 23 do 8 proc.". - Powinno się to przełożyć na obniżenie cen, w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad 1 zł za litr - uściślił.

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CPN a wzrost cen ropy i paliw

Pakiet przepisów CPN został wprowadzony pod koniec marca w reakcji na wzrost cen ropy i paliw na światowych rynkach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W jego ramach obniżono stawkę VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty z 23 do 8 proc. Z niższą stawką podatku powiązano również możliwość ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach.



Dodatkowo czasowo obniżono akcyzę - o 29 gr na litrze benzyny oraz o 28 gr na litrze oleju napędowego. Preferencyjna akcyza obowiązywała do 15 czerwca, zaś obniżony VAT wygasł z końcem czerwca.

Jak wynika z danych biura Reflex, jeszcze przed wprowadzeniem programu CPN średnia cena benzyny 95 wynosiła 7,16 zł za litr, benzyny 98 - 7,85 zł, a oleju napędowego aż 8,75 zł za litr. Po wejściu programu w życie ceny zostały znacząco obniżone i przez kolejne miesiące utrzymywały się na stabilnym poziomie.