Z kwoty 97,2 mln zł aż 46 mln zł, to zobowiązania niezwiązane z kredytami; mandaty za jazdę bez ważnego biletu, nieopłacone rachunki za internet i abonament, czy czynsz za wynajmowane mieszkanie lub pokój.

Prawdziwy egzamin dojrzałości dla młodego pokolenia

Wraz z pełnoletnością pojawia się prawo do samodzielnego podpisywania umów i zaciągania zobowiązań. Wówczas bardzo łatwo o potknięcia finansowe. Potwierdzają to dane BIG InfoMonitor i BIK, według których blisko 31,7 tys. Polaków w wieku 18-24 lata jest zadłużonych na 97,2 mln zł.

Główny analityk BIG InfoMonitor, dr hab. Waldemar Rogowski, w taki sposób opisał to zjawisko: - Młodzi ludzie często postrzegają dorosłość jako nieograniczoną wolność, zapominając, że wiąże się ona z pełną odpowiedzialnością prawną i finansową. Z naszych danych wynika, że 88 proc. niesolidnych dłużników w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tys. zł. Chociaż w świecie dorosłych finansów kwota ta może wydawać się niewielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na studiach lub egzaminach wstępnych czy wyborze ścieżki zawodowej, jest to bariera niezwykle trudna do pokonania. To finansowy falstart, który rzuca cień na kolejne lata już dorosłego życia.

Zadłużenie młodych Polaków w liczbach

Rekordzistką jest 18-latka z województwa zachodniopomorskiego, która ma dług wysokości 514,3 tys. zł. W ogólnym rozrachunku gorzej wypadają mężczyźni. W grupie niesolidnych dłużników do 24. roku życia jest ich aż 18,9 tys., a kobiet 12,8 tys. Najwyższe zaległości młodych odnotowano w województwach:

śląskie - ponad 12 mln zł

mazowieckie - 11,2 mln zł

dolnośląskie - 10,8 mln zł

Na przeciwnym biegunie jest świętokrzyskie: tam młodzi zalegają w sumie 1,3 mln zł.

Problem zadłużenia młodych Polaków może mieć poważne konsekwencje

W zaledwie rok zaległości najmłodszych urosły o 3,9 mln zł. Dla porządku, na tle 79,1 mld zł długów wszystkich Polaków to wciąż margines (ok. 0,12 proc.), ale eksperci patrzą nie na sam rozmiar, lecz na to, jak szybko ten margines pęcznieje.

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Waldemar Rogowski zwracał uwagę już w majowej analizie BIG InfoMonitor na przyczyny sytuacji: "Często są one efektem świadomych, negatywnych zachowań. Ponad 40 proc. młodych wskazuje "cwaniactwo", a 30 proc. chęć szybszego załatwienia sprawy. Wpływ mają także trudne doświadczenia życiowe (29 proc.), presja społeczna oraz brak edukacji finansowej (po 13 proc.)".

Zaledwie 13 proc. wskazało jako źródło swoich problemów brak edukacji finansowej oraz presję społeczną, a 29 proc. trudną sytuację życiową.

red. / polsatnews.pl