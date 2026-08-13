Nie wiadomo dokładnie, jakie są potrzeby kadrowe Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani iloma funkcjonariuszami dysponuje obecnie agencja, bo - z uwagi na szczególny charakter działalności - takie dane nie są publicznie przedstawiane.

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O aktywnie prowadzonej rekrutacji dowiedzieć się można m.in. ze strony ABW. Oferty pracy można także znaleźć na jednym z popularnych serwisów z ogłoszeniami o pracę - jest ich ponad 70 i dotyczą wielu lokalizacji w kraju.

ABW rekrutuje, dziesiątki tysięcy chętnych. "Wybieramy najlepszych z najlepszych"

Jak informuje ABW, odzew na ogłoszenia jest ogromny, a w niecałe dwa miesiące na 71 zamieszczonych ofert złożono ponad 20 tys. aplikacji. Agencja zwraca uwagę, że jest to średnio około 300 zgłoszeń na jedno ogłoszenie.

- Ta skala zainteresowania pokazuje, że ABW może być atrakcyjnym miejscem służby i pracy dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje, podejmować ambitne wyzwania i mieć świadomość, że efekty ich pracy mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa - ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

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Dodał, że duża liczba zgłoszeń "nie oznacza oczywiście automatycznego przyjęcia do Agencji". - Kandydaci do służby przechodzą pełne i wymagające postępowanie kwalifikacyjne, a jednym z najważniejszych elementów rekrutacji pozostaje jakość pozyskiwanych kadr. Wybieramy najlepszych z najlepszych - podkreślił Dobrzyński.

Dodatek mieszkaniowy i "trzynastka". Na takie benefity można liczyć w ABW

ABW podkreśla, że potrzebuje zarówno funkcjonariuszy operacyjnych, śledczych i analityków, jak i ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki, języków obcych oraz wielu innych specjalistycznych dziedzin.

Na stronie ABW można przeczytać, że agencja oferuje wynagrodzenie dopasowane do wiedzy, umiejętności i potencjału kandydatów. Na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego, po ukończeniu szkolenia podstawowego, uposażenie to 8368 zł netto w przypadku pracy w centrali ABW. W delegaturach wynagrodzenie wynosi od 6906 zł do 7506 zł netto.

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Wśród benefitów są m.in. emerytura po 25 latach pracy, dodatek mieszkaniowy, trzynasta pensja, ekwiwalent na zakup stroju służbowego, możliwość skorzystania z nieoprocentowanej pożyczki, opieka medyczna i stomatologiczna, siłownia w biurze, świadczenia za długoletnią służbę.

Kandydaci muszą liczyć się jednak z wielomiesięcznym procesem rekrutacyjnym, podczas którego przejdą m.in. badanie psychologiczne i badanie psychofizjologiczne na wykrywaczu kłamstw. Na końcu rekrutacji czeka ich postępowanie sprawdzające.

Fakty i mity o rekrutacji do ABW. Co naprawdę dyskwalifikuje kandydata?

Na swojej stronie internetowej ABW dementuje niektóre mity, jakie narosły wokół służby w agencji i podkreśla, że ze służby można zrezygnować w dowolnym momencie, z uwzględnieniem maksymalnie półrocznego okresu wypowiedzenia. Agencja podaje również, że aby zostać przyjętym nie potrzeba wcześniejszej służby w policji lub wojsku, a o kandydowaniu do służby można poinformować najbliższych, choć krąg osób należy ograniczyć do minimum.

Nie jest również prawdą, że funkcjonariusz ABW nie może wyjeżdżać prywatnie za granicę, ale faktem jest, że są kraje, do których wyjazd wymaga zgody przełożonego. Natomiast posiadanie tatuaży dyskwalifikuje kandydata do służby jedynie w przypadku, gdy ich symbolika lub umiejscowienie godzą w wizerunek funkcjonariusza lub naruszają przepisy.

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Agencja zapewnia, że prowadzona obecnie rekrutacja nie ma charakteru jednorazowego, a długofalowy i zapewnia, że będzie nadal pozyskiwać i rozwijać kadry niezbędne do skutecznej realizacji swoich ustawowych zadań.

- Szczegółowych planów dotyczących liczby przyjęć do służby i zatrudnienia pracowników ABW nie przedstawia publicznie. Kierunek jest jednak jednoznaczny: chcemy wzmacniać Agencję zarówno liczebnie, jak i kompetencyjnie, pozyskując ludzi dobrze przygotowanych do realizacji coraz bardziej złożonych i wymagających zadań - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak wygląda praca w ABW? "Wymagająca, niedostrzegalna z zewnątrz"

Dobrzyński dodał, że agencja chce docierać do ludzi zdolnych, ambitnych i odpowiedzialnych. - Oferujemy im możliwość wykonywania pracy wymagającej, często niedostrzegalnej z zewnątrz, ale mającej realne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski - powiedział.

Agencja tłumaczy, że podstawowym powodem prowadzonego naboru jest potrzeba zapewnienia ABW kadr odpowiadających skali i charakterowi współczesnych zagrożeń. - Środowisko bezpieczeństwa dynamicznie się zmienia, pojawiają się nowe technologie, nowe metody działania przeciwnika i nowe obszary wymagające specjalistycznej wiedzy. Odpowiedzią na te wyzwania musi być również rozwój kompetencji Agencji - podkreślił Dobrzyński.

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Dodał, że istotnym elementem jest także odbudowa i wzmacnianie delegatur ABW, bo obecność Agencji w regionach zwiększa jej możliwości rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie tam, gdzie się pojawiają.

W 2024 r. zostały odtworzone delegatury ABW w Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze, które zlikwidowane zostały w 2017 r. decyzją poprzedniego rządu.

ABW rekrutuje. Ogłoszenia pojawiły się na popularnych portalach

Kandydat do służby w ABW powinien m.in. posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, wykazywać nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną, dawać rękojmię zachowania tajemnicy oraz posiadać odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje, a także zdolność fizyczną i psychiczną do służby.

W przypadku stanowisk cywilnych - jak podaje ABW - wymagania są każdorazowo dostosowane do zakresu obowiązków i specyfiki danej posady. Kandydaci muszą także spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnych.

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ABW wyjaśnia, że prowadzenie naboru za pośrednictwem platform komercyjnych jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy. Jednocześnie zapewnia, że publiczne serwisy rekrutacyjne są tylko jednym z wielu narzędzi pozyskiwania kandydatów. Agencja ma wykorzystywać również inne metody, dostosowane do specyfiki służby specjalnej, jednak o szczegółach takich działań nie informuje.

ABW została utworzona w 2002 roku po rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa. Do jej zadań należą m.in. wykrywanie i zwalczanie wrogich działań obcych państw i organizacji.