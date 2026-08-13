Choć w praktyce przepisy obowiązywały już w przeszłości, czego dowodem może być anulowanie organizacji konkursu Eurowizji w Kijowie po zwycięstwie Kalush Orchestry w 2022 r., po raz pierwszy wprowadzono je do oficjalnego regulaminu. O sformalizowanie wytycznych zabiegali nadawcy telewizyjni uczestniczący w edycji z 2026 r.

Zgodnie z nowymi zapisami, jeśli "wrażliwa sytuacja geopolityczna" może mieć wpływ na "bezpieczeństwo, ochronę lub stabilność państwa lub najbliższego regionu", zwycięski kraj będzie automatycznie dyskwalifikowany z możliwości organizacji show.

Eurowizja wprowadza jasne zasady. Odpowiedź na sukcesy Izraela w konkursie

Kto będzie oceniał, czy dany kraj spełnia wytyczne? Europejska Unia Nadawców (EBU), jeśli uzna to za konieczne, może zlecić wykonanie odpowiedniej analizy niezależnemu organowi. "Po tej ocenie EBU skonsultuje się z Grupą Referencyjną, aby ustalić, czy zwycięzca może bezpiecznie zorganizować konkurs" - czytamy.

W przypadku, gdy kandydatura kraju zostanie odrzucona, gospodarzem zostanie inne państwo, które zgodzi się na przeprowadzenie wydarzenia na swoim terytorium.

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Jak wskazuje BBC, "aktualizacja regulaminu będzie interpretowana jako reakcja na dalszą obecność Izraela w konkursie, w obliczu krytyki działań militarnych w Gazie i na Bliskim Wschodzie". W istocie, pomimo protestów i bojkotu Eurowizji przez niektóre kraje, izraelscy artyści radzą sobie na niej naprawdę dobrze.

W dwóch ostatnich edycjach Eurowizji Izrael zajmował 2. miejsce, co zrodziło wśród nadawców uczestniczących w konkursie pytania o to, co stałoby się w przypadku, gdyby państwu udało się wygrać.

Zmiany w regulaminie Eurowizji. Wiek artystów i kwestie podkładów muzycznych

Przepisy dotyczące lokalizacji wydarzenia to nie jedyna nowość w Eurowizji. Zmianie ulega również minimalny wiek uczestników. Dotychczas wynosił on 16 lat, od przyszłego roku osoby biorące udział w konkursie będą musiały mieć co najmniej 18 lat.

Doprecyzowaniu uległy też wytyczne dotyczące akompaniamentu. Podkłady muzyczne będą musiały zostać skomponowane tak, by uniemożliwiać "nadmierne pomaganie" wokaliście podczas występu. Chodzi m.in. o zakaz umieszczania w nich ścieżek głosowych wzmacniających śpiew artysty.

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- Te zmiany mają na celu zapewnienie wszystkim zaangażowanym większej przejrzystości, ochronę artystów oraz gwarancję bezpiecznego i przyjaznego środowiska, przy jednoczesnym zachowaniu ducha i integralności, które czynią Konkurs Piosenki Eurowizji tak wyjątkowym - wskazywał dyrektor wydarzenia Martin Green, cytowany przez BBC

W tegorocznej edycji zwyciężyła reprezentantka Bułgarii Dara ze swoim utworem "Bangaranga". To właśnie w jej kraju konkurs odbędzie się w przyszłym roku.