Nadchodząca "czternastka" w tym roku wynosi 1 978,49 zł brutto i przysługuje osobom ze świadczeniem podstawowym nieprzekraczającym 2 900 zł brutto. Powyżej tego progu działa zasada "złotówka za złotówkę": każda złotówka nadwyżki obniża dodatkowe świadczenie o złotówkę. Gdy po pomniejszeniu wyszłoby mniej niż 50 zł, ZUS nie wypłaci nic​.

Wniosek EPD-21 może wpłynąć na kwotę świadczenia

Po odliczeniu składki zdrowotnej (9 proc.) i zaliczki na PIT (12 proc.) pełna kwota 14. emerytury wyniesie na rękę około 1 625 zł. Jeśli jednak senior złoży EPD-21 - wniosek o niepobieranie przez ZUS zaliczek na podatek dochodowy - do końca sierpnia (im wcześniej, tym lepiej), wówczas Zakład nie pobierze zaliczki od świadczenia i na konto trafi pełna kwota po samej składce zdrowotnej, czyli ok. 1 800 zł (1 978,49 zł pomniejszone o 178,06 zł składki zdrowotnej).

Co istotne, EPD-21 nie dotyczy tylko czternastki. Zaliczka nie jest wtedy pobierana również ze "zwykłej" emerytury lub renty oraz dodatkowych świadczeń. Dokument można złożyć w placówce ZUS, przesłać przez PUE ZUS albo tradycyjnie - pocztą.

Kto zyska, a kto może na tym stracić?

​​- Złożenie takiego wniosku powinny rozważyć osoby, których roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł. i mają pobieraną zaliczkę na podatek jedynie z trzynastej i czternastej emerytury. W ich przypadku dopiero po rozliczeniu rocznym urząd skarbowy zwraca zaliczkę na podatek dochodowy, która została pobrana od dodatkowych świadczeń pieniężnych - wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

ZOBACZ: Średnia emerytura w Polsce przekroczyła 4400 zł. ZUS pokazał najnowsze dane

Po złożeniu EPD-21 te pieniądze zostają na koncie od razu, zamiast wracać dopiero po rocznym rozliczeniu PIT. Z samej czternastki to ok. 175-225 zł, a w skali całego roku (licząc też trzynastkę) świadczenie na rękę rośnie od kilkunastu do nawet ok. 400 zł.

Problem pojawia się wtedy, gdy senior dorabia do emerytury, ma dodatkowe przychody lub pobiera inne świadczenia - ostatecznie jego roczny dochód przekroczy 30 tys. zł. Wówczas podatek wystąpi (wniosek go nie kasuje, a jedynie przesuwa moment zapłaty), a skoro ZUS przez część roku nie pobierał zaliczek, w rozliczeniu rocznym zrobi się niedopłata do oddania fiskusowi.

Dodatkowo po przekroczeniu progu ZUS wznowi pobieranie zaliczek, ale już bez miesięcznego pomniejszenia o 300 zł (kwota zmniejszająca podatek, a dokładnie część kwoty wolnej - 30 tys. zł rocznie - rozłożona na miesiące. O tę kwotę ZUS pomniejsza co miesiąc zaliczkę - red.) - ​wtedy wypłata będzie niższa niż przed złożeniem wniosku.

Kiedy ZUS wypłaci czternastkę?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, podobnie jak w ostatnich latach, ZUS wypłaci czternastkę we wrześniu, razem z emeryturą lub rentą, w indywidualnym terminie świadczeniobiorcy. Zakład przelewa świadczenia w stałych dniach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z nich wypada w weekend lub święto, pieniądze trafiają na konto wcześniej.

red. / polsatnews.pl