Główna zmiana ma obejmować pakiety zabiegów. Dotychczas mogły być one do siebie podobne niezależnie od rodzaju schorzenia, z jakim kuracjusz zgłaszał się na leczenie. Projekt zmian zakłada indywidualne podejście do pacjentów, szczególnie w odniesieniu do wieku i problemów zdrowotnych.

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Osobno projekt przewiduje likwidację 5-procentowego współczynnika finansowego dla uzdrowisk. Dla placówek oznacza to niższe finansowanie za te same świadczenia i nacisk na większą efektywność. Pacjenci zyskają natomiast indywidualny program leczenia.

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W dokumencie projektowym, do paragrafu 9 dodano ust. 4 o następującej treści:

"Świadczeniodawca udzielając świadczeń (...) w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów terapeutycznych w procesie leczenia uzdrowiskowego świadczeniobiorcy, ustala, z uwzględnieniem wieku świadczeniobiorcy, program leczenia z wykorzystaniem zabiegów, określonych w Katalogu zabiegów, wiodących w danym kierunku leczniczym".​

Obowiązek ten ma zostać wpisany do warunków realizacji umów z NFZ.

Rzecz jasna, projekt czeka jeszcze etap konsultacji. W takiej sytuacji nie wyklucza się, że część rozwiązań może ulec zmianom. W założeniu nowe zasady mają objąć leczenie realizowane od 1 stycznia 2027 roku.

Katalog zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych

W dokumentacji zawarto także załącznik nr 3 (w ostatecznej wersji dokumentu ma to być załącznik nr 5), który obejmuje katalog zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Wskazano w nim, jakie zabiegi należy zlecić pacjentom ze schorzeniem z określonej kategorii (według ICD-9), a także z rozróżnieniem na dzieci i osoby dorosłe. Wyszczególniono następujące kierunki lecznicze:

choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

choroby endokrynologiczne

choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

choroby naczyń obwodowych

choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

choroby oka i przydatków oka

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choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

choroby reumatologiczne (reumatologia)

choroby skóry (dermatologia)

choroby układu nerwowego (neurologia)

choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

cukrzyca (diabetologia)

osteoporoza

otyłość

Kuracjusze podczas leczenia uzdrowiskowego będą mogli skorzystać z określonych zabiegów, jak np.: kąpiele w wodach leczniczych, zbiorowe lub indywidualne ćwiczenia w basenie, inhalacje, kuracje pitne czy suche kąpiele, a wszystko to ma być dostosowane do potrzeb organizmu.

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Dla przykładu, pacjentowi z otyłością przysługiwałyby ćwiczenia indywidualne i grupowe w basenie, a także cały wachlarz zabiegów borowinowych i solankowych (kąpiele solankowe, solankowo-borowinowe i siarczkowe). Katalog przewiduje dla niego również krenoterapię oraz galwanoborowinę.

Zasady wyjazdu do sanatorium zostają bez zmian

Czy zaproponowane zmiany wpłyną na sam wyjazd do sanatorium? Na ten moment sposób wystawiania skierowań, przebieg kwalifikacji i długość kolejek pozostają bez zmian. Podobnie liczba dostępnych miejsc w uzdrowiskach.

red. / polsatnews.pl