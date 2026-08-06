Kancelaria Prezydenta przygotowała zestawienie najważniejszych decyzji, jakie Karol Nawrocki zdecydował się podjąć od dnia zaprzysiężenia. Jak przedstawia się bilans działań głowy państwa - zarówno na polu polityki krajowej, jak i zagranicznej?

W czasie pierwszego roku sprawowania urzędu prezydent złożył 22 inicjatywy ustawodawcze, podpisał 255 ustaw i 41 razy skorzystał z prawa weta. Dwa razy postanowił wystąpić z inicjatywą referendalną. Wręczył 40 awansów generalskich, a ponad 6 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy mianował na pierwszy stopień oficerski. Około 90,5 tys. osób wyróżnił odznaczeniem.

596 razy zdecydował o nadaniu tytułu profesorskiego, 455 osób nominował na stanowiska sędziowskie lub asesorskie. Odmówił z kolei powołania 46 sędziów i nie podpisał jednej nominacji ambasadorskiej. 61 osobom nadał polskie obywatelstwo. Korzystał także z prawa łaski - zastosował je wobec siedmiu osób, a pięciu go odmówił.

Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Inicjatywy i weta

Wśród prezydenckich inicjatyw ustawodawczych znalazły się projekty dotyczące między innymi cen energii oraz podatków. Propozycja "PIT Zero. Rodzina na plus" miała zwalniać z podatku dochodowego rodziny z dwójką i większą liczbą dzieci, inicjatywa "Tani prąd -33 proc." zakładała obniżenie cen energii elektrycznej.

Do Sejmu skierował także projekt ustawy powołującej Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych, inicjatywę zakładającą zmiany w procesie przyznawania polskiego obywatelstwa oraz projekt ustawy o kryptoaktywach. W ostatnim przypadku prezydent trzy razy zdecydował o zawetowaniu rządowych propozycji regulujących tę kwestię.

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Wśród innych ustaw, których Nawrocki zdecydował się nie podpisywać, znalazł się między innymi akt wdrażający unijny mechanizm SAFE, projekt reformujący prawo karne, tak zwana ustawa łańcuchowa oraz rządowy projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Nie zgodził się również na nowelizację przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Prezydent dwukrotnie proponował przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Nawrocki powoływał także rady eksperckie - obecnie przy prezydencie działa 17 takich gremiów. Wśród nich znalazła się Rada Nowej Konstytucji, której celem jest przyjęcie nowej ustawy zasadniczej do 2030 r.

Pierwszy cel: Waszyngton. Karol Nawrocki w polityce zagranicznej

Celem pierwszej wizyty zagranicznej Nawrockiego był Waszyngton, gdzie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Drugi raz do Stanów Zjednoczonych wybrał się z okazji 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W Białym Domu gościł także podczas urodzin amerykańskiego przywódcy. Prezydent reprezentował również Polskę na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

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Nawrocki odwiedził też Dubrownik, gdzie uczestniczył w Szczycie Inicjatywy Trójmorza. W sumie złożył 29 wizyt zagranicznych. Prezydent gościł również w Polsce 13 głów państw i szefów rządów. Na polu polityki zagranicznej zdecydował też o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.