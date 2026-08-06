Putin zmienia dowódców. Kara za utknięcie frontu
Przetasowania na najwyższych szczeblach rosyjskich sił zbrojnych. Jak informuje The Moscow Times, decyzja dotyczy m.in. formacji "Centrum", walczącej w obwodzie donieckim. Poprzedni dowódcy zostali zastąpieni po tym, jak tempo rosyjskiej ofensywy w Ukrainie zaczęło spadać.
Zgodnie z informacjami portalu, rosyjski przywódca Władimir Putin ogłosił w środę szeroko zakrojoną rekonstrukcję w najwyższych szczeblach rosyjskich sił zbrojnych.
Zmiany zaszły w szeregach formacji "Centrum", którą od teraz dowodzić ma gen. Andriej Iwanajew. Zastąpił na tym stanowisku 55-letniego gen. Walerija Sołodczuka, który obejmie nowe stanowisko odpowiedzialne za całą logistykę wojskową.
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Sołodczuk jest oskarżany o udział w zbrodniach popełnionych przez rosyjskie wojska w Buczy w 2022 roku - przypomina "The Moscow Times".
Zmiany w rosyjskim wojsku. Putin odsłonił karty, padły konkretne nazwiska
Podczas spotkania z kierownictwem rosyjskiego resortu obrony Putin opisał "Centrum" jako jedną z kluczowych formacji, realizujących "najważniejsze zadania" w obwodzie donieckim.
- Kto poprowadzi grupę, kto będzie nią dowodził, to nie jest łatwe pytanie. Proszę Andrieja Siergiejewicza Iwanajewa, aby objął to stanowisko - powiedział rosyjski przywódca. Putin pochwalił także grupę za jej dotychczasowe działania, zwracając uwagę m.in. na jej "dynamiczny i agresywny" charakter.
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Iwanajew wcześniej stał na czele zgrupowania "Wschód", działającego na kierunku południowodonieckim - przypomina "The Moscow Times". Stanowisko po nim obejmie gen. Piotr Bołgajew.
Wojna w Ukrainie. Putin wskazał dowódcę wojsk dronowych
Dowódcą nowo utworzonych Sił Systemów Bezzałogowych, które będą odpowiadać za ataki dronowe na Ukrainę, został Denis Łiamin.
- Mam nadzieję, że ty, (...) jako jeden z najbardziej wykwalifikowanych specjalistów, (...) dokończysz formowanie tych nwoego typu wojsk i pokierujesz nimi w niedalekiej przyszłości - zwrócił się do niego Putin.
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Jak podkreśla agencja Reutera, drony w ostatnim czasie zdominowały wojnę w Ukrainie. Bezzałogowce wykorzystywane są przez obie strony nie tylko wzdłuż linii frontu, ale także do ataków na morzu czy uderzeń w infrastrukturę energetyczną i magazyny handlowe.
Tempo rosyjskiej ofensywy zwalnia. Nowe dane z frontu
"The Moscow Times" pisze z kolei, że do zmian kadrowych w rosyjskiej armii doszło wkrótce po tym, jak tempo ofensywy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Ukrainie gwałtownie spadło.
Ukraiński portal glavcom.ua podał w lipcu, że "Rosja ustanowiła nowy antyrekord pod względem tempa ofensywy". Zgodnie z informacjami tego portalu, w czerwcu Rosjanom udało się posunąć do przodu nieco ponad 30 kilometrów kwadratowych.
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Według ukraińskiego projektu analitycznego DeepState, w lipcu wojska rosyjskie zajęły 88 kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium.Czytaj więcej