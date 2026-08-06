Zdaniem resortu obrony, z którym skontaktował się w tej sprawie "Fakt", ministerstwo będzie mogło zorganizować transport Piotra Moczulskiego "dopiero w sytuacji, gdyby przedsięwzięcia nie mógł podjąć Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej".

Od dwóch lat leży w szpitalu. MON poleci po Polaka na Filipiny?

Jak przekazał MON, zanim zapadnie decyzja w sprawie udzielenia pomocy Polakowi, rodzina we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych musi uregulować kwestie formalno-prawne. Na początku lipca z resortem obrony kontaktowała się Wirtualna Polska. Klaudia Klimek, wicedyrektorka Departamentu Komunikacji i Promocji MON, również przekazała, że sprawa "jest analizowana".

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- Oczywiście Ministerstwo Obrony Narodowej nie zostawia nikogo w potrzebie. To nie jest tak, że sprawa została porzucona. Jak najbardziej nie (…) Koordynujemy działania z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Nie zależy to tylko od nas, ponieważ potrzebujemy wielu zgód i pozwoleń - powiedziała Klimek w rozmowie z WP abcZdrowie.

Piotr Moczulski czeka na pomoc MON. Polak wymaga stałej opieki

Szpital na Filipinach zezwolił na sprowadzenie pacjenta do Polski, a ponadto zgodził się, aby rachunek za koszty leczenia został opłacony już po powrocie Moczulskiego do kraju. Obecnie mowa o kwocie 400 tys. zł. Do umożliwienia transportu mężczyzny konieczne jest dopełnienie procedur wizowych oraz znalezienie placówki, która przyjmie Polaka po lądowaniu.

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Moczulski uległ wypadkowi 18 kwietnia 2024 r. podczas jazdy skuterem. Zderzył się wówczas z innym pojazdem i trafił do szpitala. Jego stan był ciężki - doszło między innymi do obrzęku mózgu. Bliscy pacjenta wskazali w rozmowie z WP abcZdrowie, że mężczyzna nie ma w szpitalu dostępu do potrzebnej mu rehabilitacji. Oddycha przez rurkę tracheostomijną, jest żywiony dojelitowo przez PEG, wymaga stałej opieki.