Oburzony Daniel Olbrychski napisał do Donalda Tuska. "To jest naplucie mi w twarz"

Kultura

Daniel Olbrychski napisał list do premiera Donalda Tuska po tym, jak Ministerstwo Kultury zablokowało jego udział w jury Festiwalu Filmowego w Gdyni. - Poczułem się jak w najczarniejszych czasach systemów totalitarnych. To jest naplucie mi w twarz - mówił aktor w wywiadzie dla Onetu. Jeszcze tego samego dnia blokada została cofnięta.

Starszy mężczyzna w marynarce i koszuli siedzi przed mikrofonem.
Jan Graczynski / East News
Daniel Olbrychski napisał list do premiera Donalda Tuska w sprawie jego udziału w jury

Daniel Olbrychski powiedział w rozmowie z Onetem, że napisał list do szefa rządu, ponieważ "wydarzyła się rzecz niesamowita: ocenzurowano Daniela Olbrychskiego". - Rozumiałbym to, gdybyśmy żyli w czasach PRL-u, kiedy byłem ostrym przeciwnikiem tego, co się działo w Polsce - tłumaczył.

 

Aktor był członkiem jury na wielu festiwalach, chociażby Berlinale i Cannes, ale nigdy wcześniej na Festiwalu Filmowym w Gdyni. - I nie zabiegałem o to. I nie zabiegam. Mówię to z tego powodu, że w tym roku, po zmianie prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, dostałem taką propozycję. Prezes Grzegorz Łoszewski zapytał, czy znalazłbym czas, czy miałbym chęć. Ucieszyłem się - przyznał.

Daniel Olbrychski napisał list do Donalda Tuska. Prędka reakcja z rządu

- I co się okazało? Że to musi zatwierdzić Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (...). Otóż pan dyrektor z ministerstwa, który nazywa się Maciej Dydo, powiedział, że nie ma mowy, żebym był członkiem jury, bo ośmieliłem się skrytykować poprzednią minister kultury Hannę Wróblewską - stwierdził Daniel Olbrychski.

 

Chodzi o wypowiedź z grudnia 2024 roku, kiedy aktor powiedział, iż Wróblewska jest "wstydem dla polskiej kultury i dla tej koalicji".

 

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Aktor poinformował również, że zamierza skontaktować się z wiceministrem resortu Markiem Krawczykiem. - Powiedział przez telefon, że zajmie się tą sprawą i wezwie na dywanik pana Macieja Dydo - przekazał Olbrychski.

 

Reakcja ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów była prędka. Jak potwierdził Onet w rozmowie z rzecznikiem rządu Adamem Szłapką, blokada została cofnięta i Daniel Olbrychski będzie mógł zostać jurorem.

Monika Bortnowska / wka / polsatnews.pl
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