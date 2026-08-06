W sondażu SW Research dla "Wprost" Polacy zostali zapytani o to, czy gdyby wybory prezydenckie odbyły się w sierpniu 2026 roku, Karol Nawrocki mógłby liczyć na ich głos.

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Choć zdania są mocno podzielone, okazuje się, że przeważająca część pytanych nie zamierzałaby poprzeć jego kandydatury. Na taką odpowiedź wskazało 45 proc. badanych.

Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Czy Polacy wybraliby go ponownie?

38,6 proc. uczestników sondażu oddałoby natomiast głos na Nawrockiego. 16,4 proc. uczestników badania nie ma zdania w sprawie.

W II turze ubiegłorocznych wyborów prezydenckich Nawrocki zdobył 50,89 proc. głosów, co pozwoliło mu na wyprzedzenie swojego kontrkandydata, Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 49,11 proc. Polaków.

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Kadencja prezydenta trwa pięć lat. Po upływie tego okresu Nawrocki będzie miał możliwość ubiegania się o reelekcję, jeżeli ogłosi start w wyborach.

W czwartek w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji pierwszego roku prezydentury Nawrockiego.

Jak Nawrocki reprezentuje Polskę na świecie? Dominuje jedna opinia

To nie jedyny sondaż, jaki ukazał się w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Nawrockiego. W badaniu SW Research na zlecenie Onetu Polacy zostali zapytani o to, jak oceniają sposób, w jaki obecna głowa państwa reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej.

W tym przypadku głosy aprobaty przeważały nad krytyką. 47 proc. pytanych "pozytywnie" oceniło działania Nawrockiego, a 34,9 proc. - negatywnie.

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Z kolei 18,1 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć/nie wiem".

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 5 sierpnia 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. Przeprowadzono 803 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych.