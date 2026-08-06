Jak informują policjanci z Wrocławia, do potrącenia przechodzącej przez przejście dla pieszych kobiety doszło 31 marca na ul. Dubois. Piesza prowadziła wózek dziecięcy, w którym znajdowały się dwie bliźniaczki.

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W pewnym momencie kobieta została potrącona przez rowerzystę. "Rowerzysta jechał nieprawidłowo od strony ul. Kurkowej w kierunku ul. Pomorskiej drogą rowerową (pod prąd)" - podkreślają policjanci, dodając przy tym, że piesza prawidłowo przechodziła przez ulicę.

Potrącił kobietę z wózkiem i odjechał. Policjanci publikują jego wizerunek

W wyniku uderzenia wózek z dziećmi przewrócił się. Rowerzysta natomiast nie udzielił pomocy kobiecie oraz jej córkom i odjechał z miejsca zdarzenia.

Policjanci podjęli czynności mające na celu ustalenie sprawcy, jednak okazały się one bezskuteczne. W środę opublikowali oni w sieci wizerunek rowerzysty, apelując do obywateli o pomoc w jego identyfikacji.

Jak widzimy na ilustracji, chodzi o szczupłego mężczyznę, który w chwili zdarzenia miał na sobie czarną kurtkę, ciemne spodnie oraz czapkę. Dodatkowo miał na plecach żółtą torbę, popularną wśród dostawców jedzenia. Policjanci informują dodatkowo, że jest to obcokrajowiec.

Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, proszeni są o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin pod numerem telefonu: 47 87 140-36, 47 87 121 21 lub 47 87 143 06. Można też skontaktować się w tej sprawie z najbliższą jednostką policji lub zadzwonić na numer alarmowy 112. Zgłaszającym gwarantowana jest anonimowość.