Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło, że w czwartek i piątek na przeważającym obszarze kraju mogą wystąpić burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. "Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - napisano w komunikacie.

ZOBACZ: Polacy omijają tę miejscowość. A to tu woda w Bałtyku jest najczystsza

Najnowszy alert RCB trafił do odbiorców przebywających na terenie 14 województw.

Grad, burze i silny wiatr. Gwałtowne zjawiska nad Polską, RCB ostrzega 14 województw

Chodzi o województwa: podkarpacie, lubelskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz część województw pomorskiego i wielkopolskiego.

W przypadku woj. pomorskiego chodzi o następujące powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni."



Alert RCB wysłano do odbiorców przebywających na terenie:

▪️woj. podkarpackiego;

▪️woj.… pic.twitter.com/3w6syAjuWb — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 6, 2026

W woj. wielkopolskim są to powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki i wrzesiński.

Uciążliwy upał i groźne burze. Alerty IMGW dla większości kraju

Osobne alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który ostrzegł przed upałem na terenie 13 województw. Najwyższy, III stopień alertu przed upałem obowiązuję w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim oraz w części woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, lubuskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązywać będą do czwartku, do godz. 20. Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 st. C.

Ostrzeżenia przed upałami II stopnia obejmują obszar części województwa podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Alerty obowiązywać będą również do czwartku, do godz. 20. Prognozuje się temperaturę w dzień do 34 st. C, a w nocy do 22 st. C.

ZOBACZ: Zielony wir na Bałtyku. Naukowcy ostrzegają przed groźnym zjawiskiem

IMGW wydało również ostrzeżenia II stopnia przed burzami, które obejmują rejon województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, dolnośląskiego, a także część woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Alerty pozostaną w mocy do godzin porannych w czwartek. Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h i lokalnie grad.

Zawieje, zagrzmi i popada. Prognoza pogody na czwartek

Jak prognozuje IMGW, w czwartek w wielu miejscach wystąpiła przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na wystąpienie burzy szczególnie narażona jest północna i północno-wschodnia część Polski, a także centrum oraz południe kraju. Wysokość opadów w czasie burz od 25 mm do 40 mm. Na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego.

Temperatura maksymalna od 23°C na Pomorzu (zwłaszcza w strefie wybrzeża), około 27°C na zachodzie i 32°C w centrum, do 38°C, 39°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie także południowy. W czasie burz prognozowane są porywy wiatru do 90 km/h.

ZOBACZ: Gigantyczny sukces Polaka. Pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk

Noc z czwartku na piątek zapowiada się pochmurnie, z postępującymi od północnego-zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu, południowym wschodzie i wschodzie Polski prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Przelotne opady deszczu wystąpią także na wybrzeżu.

Wysokość opadów w czasie burz od 25 mm do 40 mm. Temperatura minimalna od 12°C lokalnie na Pomorzu, około 17°C w centrum, do 21°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu także porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.

Przygotujcie się na trudne warunki. Burze nie ustąpią. Prognoza pogody na piątek

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu, południowym wschodzie i wschodzie duże z większymi przejaśnieniami. Tutaj prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie może spaść grad. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu także na północy.

Wysokość opadów w czasie burz od 20 mm do 35 mm. Temperatura maksymalna od 18°C, 21°C na Pomorzu, około 24°C w centrum, do 26°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków zachodnich, na południu i południowym wschodzie także północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

ZOBACZ: "Gorący" apel Tuska do Polaków. "Chodzi nawet o ludzkie życie"



W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami (zwłaszcza na północy i wschodzie) wzrastające do dużego. W rejonie wybrzeża mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10°C miejscami na Pomorzu i na terenach podgórskich, około 13°C w centrum, do 16°C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i okresami porywisty, przeważnie z kierunków północnych, na południu miejscami zmienny.