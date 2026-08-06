Eldo, a właściwie Leszek Kaźmierczak, wykonał swój przebój z 2008 roku "Nie pytaj o nią". Utwór nawiązuje tytułem i tematyką do piosenki Grzegorza Ciechowskiego (Obywatela G.C.) "Nie pytaj o Polskę" z 1988 roku.

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Karol Nawrocki podziękował artyście za występ i jednocześnie wyraził ubolewanie nad - jego zdaniem - lekceważącym stosunkiem elit politycznych do hip-hopu.

Eldo na rocznicy zaprzysiężenia prezydenta. "Wielu twórców wyśpiewuje ból duszy"

- Niestety, przez 35 lat elity polityczne nas do tego przyzwyczaiły, że często głos zwykłych ludzi nie dociera ani do Pałacu Prezydenckiego, ani do Sejmu. Czasami trzeba to wyśpiewać, trzeba o tym opowiedzieć - mówił prezydent do osób zebranych na dziedzińcu jego siedziby.

- W rzeczywistości muzycznej, artystycznej, w rzeczywistości alternatywnej tak wielu twórców hip-hopu, innej muzyki i kultury, wyśpiewuje często ból serca, ból duszy wielu Polek i Polaków. Ja też, jako zwykły chłopak z dzielnicy Gdańska, przez wiele lat go nosiłem. Dziękuję Eldo za Twój występ - powiedział Karol Nawrocki.

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Pochodzący z warszawskiego Bemowa raper Eldo zdobył rozpoznawalność jako członek zespołu hip-hopowego Grammatik. Artysta był również współzałożycielem zespołu Parias.

Eldo do tej pory wydał osiem albumów jako artysta solowy. Obecnie jest prowadzącym w radiowej Czwórce. Raper ujawniał wcześniej w wywiadach, że ma poglądy narodowościowe. Podkreślał przywiązanie do tradycyjnych wartości i sceptycyzm wobec Unii Europejskiej. W przeszłości deklarował, że jest wyznawcą islamu.

mbd / wka / polsatnews.pl