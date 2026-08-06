"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że przypadające na 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego jest tylko wewnętrznym świętem polskiej armii.

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Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia ten dzień jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ministerstwo chce to zmienić - pisze dziennik.

Polacy upamiętnią Bitwę Warszawską? Może powstać nowe święto państwowe

Jak twierdzi cytowany przez "Rz" wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel, resort planuje "podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi".

"W tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej" - dodaje.

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W piśmie do Sejmu ministerstwo nie sprecyzowało, jak konkretnie miałoby się nazywać nowe święto. Nie wiadomo więc, czy byłby to Dzień Bitwy Warszawskiej, czy jego nazwa mogłaby brzmieć inaczej.

Jak wyjaśnia dodatkowo dziennik, z punktu widzenia większości Polaków zmiana nie byłaby specjalnie odczuwalna. Tak samo jak do tej pory, 15 sierpnia wciąż byłby dniem wolnym od pracy, lecz formalnie z innego powodu. Zmiana miałaby natomiast istotne znaczenie symboliczne.

Dwa nowe święta państwowe? Ministerstwo wyjaśnia

Z ustaleń "Rz" wynika, że nie jest to jedyne święto, które zmodyfikować chce resort kultury. Ministerstwo przymierza się również do zmiany nazwy obchodzonego dnia 2 maja Dnia Flagi na Dzień Flagi i Orła Białego.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Formalnie nie jest on dniem wolnym od pracy, jednak wielu Polaków tego dnia przebywa na urlopach. Wszystko z uwagi na fakt, że dzień ten przypada między świętami 1 i 3 maja.

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Jak wspomniał w piśmie do Sejmu Maciej Wróbel, w jego resorcie trwają prace nad projektem ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego, która ma zastąpić ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz "w kompleksowy sposób uregulować kwestie dotyczące symboliki państwowej". Dokument ma zawierać m.in. nowy wizerunek Orła Białego oraz oficjalne aranżacje Mazurka Dąbrowskiego na różne składy wykonawcze.