Czesi chcieli zapasów "państwowych krów". Nikt nie zgłosił się do przetargu

Świat

Czeski Zarząd Państwowych Rezerw Materiałowych (SSHR) chciał wprowadzić do strategicznych zapasów żywe krowy na pastwisku. Sprawa przybrała jednak nieoczekiwany obrót. Jak poinformował portal Seznam Zpravy, do pierwszego w historii przetargu nikt się nie zgłosił. Strategiczne zapasy nadal będą tworzyć mrożonki i konserwy.

Dwie krowy, jedna czarno-biała i jedna czarna, pasą się na zielonej łące. W tle widoczne jest pole, drzewo i niebo.
Pixabay/dendoktoor
Czeski Zarząd Państwowych Rezerw Materiałowych chce mieć żywe krowy w strategicznych zapasach

Przetarg przewidywał, że strategiczne stado miało liczyć łącznie 240 ton rzeźnych krów i byków. Rolnik, który miałby się opiekować takimi zwierzętami, musiałby zagwarantować, że będą one zawsze dostępne i gotowe do uboju w wymaganej liczbie.

 

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"Byliśmy tym nieco rozczarowani, ponieważ wcześniej słyszeliśmy, że to wspaniały pomysł. Nie było żadnych zastrzeżeń, uwag ani pytań dotyczących zamówienia, ale ostatecznie nikt się nie zgłosił. Trudno spekulować, dlaczego" - powiedział portalowi szef SSHR Pavel Szvagr.

Miały być żywe krowy zamiast konserw. Nikt nie zgłosił się do przetargu

Jego zdaniem utrzymywanie żywego stada jest tańsze niż przechowywanie mrożonych zapasów mięsa, które i tak muszą być regularnie odnawiane. Ponadto podaż mrożonego mięsa na rynku jest ograniczona.

 

SSHR ogłosi teraz ponownie przetarg z nieznacznie zmienionymi parametrami. W przyszłości państwo chce mieć w strategicznej rezerwie jedną trzecią mięsa w postaci żywego stada, jedną trzecią w konserwach i jedną trzecią w postaci innych produktów mięsnych.

 

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Rezerwy materiałowe Czech są przechowywane w kilkudziesięciu magazynach. Część z tych lokalizacji jest utajniona. SSHR dysponuje aktywami o wartości kilkudziesięciu miliardów koron. Największą część, ponad połowę, stanowią paliwa. Przy obecnych cenach rynkowych, to ponad 25 mld koron, czyli ponad 1 mld euro.

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Alicja Krause / mjo / PAP / polsatnews.pl
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