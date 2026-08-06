Były ukraiński dowódca z zarzutami. Prokuratura wylicza nieruchomości i samochody

Pierwsze zarzuty były dowódca logistyki Sił Powietrznych Ukrainy usłyszał w lutym, gdy wraz z szefem regionalnego zarządu SBU zostali zatrzymani za defraudację środków budżetowych przeznaczonych na budowę schronów dla samolotów. Zatrzymania dokonano na gorącym uczynku.

Chociaż prokurator generalny Rusłan Krawczenko nie ujawnił wtedy tożsamości zatrzymanych, serwis Ukraińska Prawda ustalił, że dowódca logistyki to Andrij Ukrainec. "To nie pierwsze podejrzenie. I jak się wydaje nie ostatnie" - napisał Krawczenko w nowym komunikacie na temat wojskowego.

Nowe zarzuty dla byłego dowódcy. Korupcja w ukraińskiej armii

Ukrainec usłyszał nowe zarzuty dotyczące nielegalnego wzbogacenia. Śledczy ustalili, że w latach 2020–2025 wojskowy nabył majątek, którego wartość przekracza jego oficjalne dochody o co najmniej 20 milionów hrywien.

Zatrzymany miał rejestrować części nabywanego przez siebie majątku na swoich najbliższych, w tym na rodziców, syna, partnerkę i przyjaciela, jednak to on był faktycznym właścicielem i posiadaczem. Prokuratura ustaliła, że wojskowy nabył 6 mieszkań (w Kijowie, Winnicy i Żytomierzu), 3 domy mieszkalne w obwodzie żytomierskim, apartamenty w Bukowelu, 6 działek, 4 samochody, w tym Audi Q7 i Audi Q5, a także garaże i inne lokale niemieszkalne.

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"Śledztwo nie ustaliło żadnych legalnych źródeł dochodów, które mogłyby wyjaśnić nabycie takich aktywów" - zaznaczono w komunikacie. Złożono również wniosek o areszt, z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości ponad 21 milionów hrywien.

"Sektor obronny nie jest miejscem na osobiste wzbogacanie się. Zwłaszcza w czasie wojny. Kontynuujemy pracę" - zakończył swój wpis Krawczenko.

"Poważne naruszenia". Nieprawidłowości przy budowie schronów

Wcześniejsze zarzuty dotyczące byłego dowódcy dotyczyły nieprawidłowości przy budowie schronów. Prok. Krawczenko powiedział, że państwo przeznaczyło ponad 32 miliony dolarów na budowę prefabrykowanych konstrukcji łukowych w decyzji z maja 2025 roku w celu ochrony lotnictwa, ale Departament Kontrwywiadu Wojskowego SBU stwierdził "poważne naruszenia" podczas inspekcji.

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Naruszenia obejmują projekty niespełniające wymogów bezpieczeństwa, konstrukcje niewystarczająco zapewniające ochronę lotnictwa oraz zawyżone koszty prac, jak twierdzi Krawczenko.

"Mimo to zaczęto przekazywać zaliczki z tytułu zawartych umów" - napisał Krawczenko w poście na Facebooku. Siły Powietrzne oświadczyły, że "kategorycznie potępiają" domniemane przestępstwa, wyrażając gotowość do współpracy z organami prowadzącymi śledztwo oraz do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji i dokumentacji.