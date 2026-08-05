Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia przed upałami dla niemal całego kraju. "Nawet do 40 st. C na południowym wschodzie" - przekazano w komunikacie.

Najwyższy stopień alertu obowiązuję w województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim i opolskim oraz w częściach woj.: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, a także małopolskiego. Do godz. 20:00 na ich terenie maksymalna temperatura w dzień może wynosić nawet do 38 st. C, a w nocy minimalnie miedzy 18 a 23 st. C.

☀️ Dzień dobry w środę!



🌡️ Przed nami bardzo gorący dzień – od 29°C na północnym wschodzie, około 36°C w centrum, do nawet 40°C na południowym wschodzie.



⛈️ Po południu miejscami na północy, zachodzie, w centrum i na Podhalu możliwe burze z opadami do 25 mm, lokalnie z gradem.… pic.twitter.com/Cme3yde5Ca — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 5, 2026

W czerwcu pobity został rekord temperatury z 1921 roku. W Słubicach odnotowano 40,5 st. C. (woj. lubuskie).

IMGW ostrzega przed upałami. "Nawet do 40 st. C"

Niższy, II stopień alertu obejmuje woj. wielkopolskie oraz częściowo woj.: mazowieckie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, dolnośląskie i małopolskie. Tam meteorolodzy prognozują temperaturę do 34 st. C w dzień oraz minimalnie 18 st. C w nocy.

Nieco chłodniej ma być na północy kraju - w części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 32 st. C, a minimalna w nocy - od 16 do 18 st. C.

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IMGW nie ostrzegło jednak tylko przed upałami. Powiadomiono również o możliwych burzach. Alert II stopnia wydano (od godz. 14 w środę do godz. 3 w czwartek) dla woj. śląskiego. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim oraz części wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego aktywny będzie alert I stopnia. Burzom mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu nawet do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad oraz porywy wiatru do 85 km/h.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, II stopnia - wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Europa bije rekordy temperatur. W niektórych miejscach oszczędzają wodę

Fala upałów w Europie przyczyniła się do niespotykanej wcześniej suszy. Meteo France podał we wtorek, że lipiec okazał się najgorętszy w historii pomiarów, czyli od 1900 roku. Z kolei we Włoszech, władze podały, że w 27 największych miastach obowiązywać będzie w czwartek najwyższy, czerwony stopień alarmu. To również pierwszy taki zaobserwowany przypadek.

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Rekordy temperatur odnotowano w niedzielę Budapeszcie oraz we wtorek w Wiedniu. Stolicy Węgier wprowadziła regulację wody, władze wyłączyły w poniedziałek 40 fontann miejskich i sztucznych wodospadów. Zaapelowano również do mieszkańców z prośbą o oszczędzanie wody.

Ostrzeżenia przed upałami wydały również Niemcy. W środkowej i południowej części Niemiec termometry w najbliższych dniach mają wskazywać od 35 do 38 st. C. Noc z poniedziałku na wtorek była również najcieplejsza w historii pomiarów na Słowacji. Przez całą noc w regionie Zahoria przy granicy z Czechami temperatura nie spadła poniżej 27,5 st. C.