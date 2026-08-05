Zamach na rosyjskiego biznesmena. Bomba była ukryta pod samochodem

Władimir Tkaczuk, prezes Uralskiej Fabryki Dronów został poważnie ranny w eksplozji - przekazały w środę rosyjskie media. "Przebywa na oddziale intensywnej terapii w ciężkim stanie" - podało źródło TASS.

Do zdarzenia doszło we wsi Bolszoj Istok w obwodzie swierdłowskim. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że ładunek wybuchowy ukryty był pod samochodem marki Mercedes. Źródło twierdzi również, że śledczy wszczęli postępowanie karne o usiłowaniu zabójstwa.

💥 A car belonging to the director of a Russian FPV drone manufacturing company exploded near Yekaterinburg



He is in intensive care in serious condition pic.twitter.com/ffmxEa4Jjr — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 5, 2026

Twórca dronów kamikaze ciężko ranny. Eksplodował jego samochód

Firma z siedzibą w Jekaterynburgu, której prezesem jest Tkaczuk produkuje drony "Upyr'", czyli "Upiór" i "Berdysz". Ten pierwszy to rosyjski dron uderzeniowy FPV, który produkowany jest od 2023 roku. Przeznaczony jest głównie do niszczenia pojazdów opancerzonych, umocnień, czy celów logistycznych. Został zaprojektowany jako tani i prosty w produkcji.

"Berdysz" z kolei to ciężki dron, inspirowany ukraińskimi dronami wielowirnikowymi "Baba Jaga". Konstruktorzy zaprojektowali go, by był uniwersalną platformą o budowie modułowej. W ten sposób dostosowywany jest do różnego typu misji, tj. bombardowaniu, minowaniu, transporcie ładunków czy operacjach wydobywczych.

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W środę Władimir Putin ogłosił, że szef sztabu Centralnej Grupy Wojsk Denis Ljamin będzie dowodził siłami bezzałogowych systemów Sił Zbrojnych Rosji - przekazała agencja Interfax. W czasie ogłoszenia swojej decyzji Putin nazwał Ljamina "jednym z najbardziej wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie".