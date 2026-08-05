Tragedia nad Jeziorem Durowskim. Nie żyje dwóch nastolatków

Zgłoszenie o zdarzeniu wągrowiecka policja otrzymała ok. godz. 14:20. Na niestrzeżonej plaży pojawiło się trzech chłopców.

- Jeden z nich stwierdził, że nie umie pływać i nie będzie wchodził do wody. Dwóch pozostałych weszło do jeziora - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Malwina Szumann z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

W pewnym momencie jeden z nastolatków zniknął pod taflą wody. Drugi pospieszył mu na ratunek i wkrótce później również zniknął. Po przybyciu na miejsce służb, chłopcy zostali wyłowieni.

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Tragedia nad Jeziorem Durowskim. Nie żyje dwóch nastoletnich chłopców

- Wyciągnęliśmy dwóch młodych chłopaków przy pomocy płetwonurka. Nie wykazywali funkcji życiowych - przekazał nam mł. kpt. Piotr Kaczmarek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

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Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, lądował też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wobec obu poszkodowanych podjęto resuscytację krążeniowo-oddechową. - Po jakimś czasie prowadzonych działań resuscytacyjnych, zostały one przerwane - powiedział rzecznik straży pożarnej.

Lekarz stwierdził zgon obu nastolatków. Na miejscu tragedii wciąż trwają działania służb.