"Ludzie stłoczeni w przejściach podziemnych. Ciągłe uderzenia rakiet, drżące mury, syreny, tu i ówdzie dym nad miastem, ewakuacja pociągów, pożary trwały do rana" - pisał Kowal, opowiadając o zdarzeniach, których był świadkiem podczas wyjątkowo niespokojnej nocy w Ukrainie.

Jak dodał, mieszkańcy wysyłali do swoich bliskich wiadomości z pytaniami o to, czy są cali i zdrowi. "Rano przyszła informacja o tym, że w wyniku ataku Rosji zginęło w obwodzie kijowskim 14 osób, a 27 jest rannych" - powiadomił.

Kowal był w Kijowie podczas ataku Rosjan. "Wieczna hańba agresorowi"

"Wieczna hańba agresorowi - Rosji za całą tę wojnę i każdy atak w jej trakcie, a przede wszystkim za każdą niewinną ofiarę" - podsumował swoją relację z Kijowa Paweł Kowal.

Poseł zamieścił też nagranie, na którym zobaczyć go można witającego się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem. Polityk podziękował mu za spotkanie. "Rozmawialiśmy o planach współpracy parlamentarnej na najbliższe miesiące i o tym, ze nadchodzi w tym roku 35. rocznica uznania przez Polskę jako pierwsze państwo na świecie niepodległej Ukrainy" - napisał.

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Kowal opublikował też zdjęcie przedstawiające nocną panoramę Kijowa. W tle widać płonące budynki i chmury dymu spowijające niebo.

Niespokojna noc w stolicy Ukrainy. 17 osób straciło życie

Jak informował Wołodymyr Zełenski, w nocnych uderzeniach Rosjan śmierć poniosło 17 osób, a 44 inne zostały ranne. Kijowskie władze wojskowe informowały o rosyjskich rakietach balistycznych atakujących siedem rejonów miasta.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o zniszczeniu magazynu znajdującego się w pobliżu centrum miasta a ekipy ratowników wyciągnęły z ruin dwie osoby. W wielu miejscach wybuchły pożary. Według władz jedno z uderzeń spowodowało wyciek amoniaku.

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"Głównymi celami ataku były obiekty magazynowe należące do cywilnych przedsiębiorstw. Były też ataki na infrastrukturę i dworzec kolejowy. Te obiekty nie miały nic wspólnego z wojną – browar, magazyny materiałów budowlanych i cywilne obiekty logistyczne" - pisał ukraiński prezydent.

Zełenski zaapelował także do sojuszników o przyspieszenie dostaw systemów obrony balistycznej, bo opóźnienia "prowadzą bezpośrednio do tak przerażających strat w ludziach i zniszczeń", a tych którzy nie mogą "odegrać bardziej aktywnej roli w dostawach" wezwał do objęcia Rosji nowymi sankcjami.