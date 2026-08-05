W przeddzień pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego prowadzący "Graffiti" Marcin Fijołek rozmawiał z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem.

- Przed Pałacem Prezydenckim sporo robót budowlanych, młotki w ruch, rusztowania, dużo się dzieje. To oktagon jak na wzór pana prezydenta Trumpa czy coś innego? - pytał dziennikarz gościa programu.

- Nie, absolutnie nie. To nie są roboty budowlane na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Powstają po prostu trybuny, bo na jutro zapraszamy Polaków o godzinie 17.00 przed Pałac Prezydencki - odpowiedział mu Leśkiewicz.

Uroczystości przed Pałacem. Rzecznik prezydenta zapowiada

- Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędzie się spotkanie z panem prezydentem Karolem Nawrockim. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30. Pół godziny wcześniej zapraszamy wszystkich, którzy chcą się spotkać z panem prezydentem, posłuchać podsumowania pierwszego roku prezydentury - dodał.

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Leśkiewicz stwierdził, że będzie to "bardzo ciekawe spotkanie". Jak dodał, będzie się ono składało z trzech elementów. - Pierwszy, najważniejszy, to oczywiście spotkanie z samym panem prezydentem, przemówienie pana prezydenta, możliwość też spotkania z Polakami, którzy przyjdą tego dnia pod Pałac Prezydencki. Ale będzie też komponent artystyczny i myślę, że bardzo ciekawa dyskusja czołowych polskich publicystów, którzy będą dyskutowali na temat pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego - wyjaśnił.

Rzecznik prezydenta dodał, że "publicyści będą dyskutowali na temat tego, co pan Prezydent Karol Nawrocki w ciągu tego roku zrobił, jakie są osiągnięcia tej prezydentury". Jak zapewnił, będą to jednak oceny bezstronne.

- My zapraszamy publicystów, nie będę jeszcze zdradzał nazwiska, ale publicystów, którzy w sposób bardzo obiektywny opowiedzą o tym, co się wydarzyło w ciągu tego roku - powiedział.

Pierwszy rok prezydentury Nawrockiego. Uroczystości w Warszawie

Oficjalny komunikat w sprawie wydarzeń, które w czwartek odbędą się na na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, ukazał się na stronie prezydent.pl. Jak czytamy, o 17:30 dojdzie tam do "uroczystego podsumowania pierwszego roku prezydentury" Nawrockiego.

Zgodnie z harmonogramem, wydarzenie rozpocznie się od debaty publicystów poświęconej rocznicy zaprzysiężenia urzędującego prezydenta. Następnie uczestnikom spotkania przedstawiony zostanie krótki program artystyczny, a potem głos zabierze prezydent Nawrocki.

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Jak wskazał cytowany w komunikacie szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker, jeszcze nigdy takie wydarzenie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego nie miało miejsca. Przypomniał, że przed rokiem do Warszawy przyjechały dziesiątki tysięcy osób, aby uczestniczyć w uroczystościach zaprzysiężenia Nawrockiego, a miliony obserwowały te wydarzenia za pośrednictwem mediów.

Jak dodał Szefernaker, było to uwieńczenie wyboru, którego Polacy dokonali w II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się w czerwcu ubiegłego roku. - Bądźmy razem także w tym roku, zapraszamy Polaków - zaapelował, zapraszając Polaków do obserwowania wydarzeń z okazji rocznicy zaprzysiężenia Nawrockiego.