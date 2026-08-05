W czwartek mija rok odkąd Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta. W przeddzień tej rocznicy opublikowane zostały wyniki sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", w którym sprawdzono, jak Polacy oceniają urzędującą głowę państwa.

ZOBACZ: Ułaskawienie Nawrockiego. Pałac tłumaczy decyzję ws. "Starucha"

Przychylne opinie dominują nad tymi krytycznymi - 47 proc. ankietowanych dobrze oceniło prezydenta.

Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak oceniają go Polacy?

Kolejne 43 proc. pytanych ma na temat Nawrockiego złe zdanie. 10 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "nie wiem/nie mam zdania".

- Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych - skomentował wyniki badania Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego.

ZOBACZ: Nawrocki zaprasza do swojej rezydencji w Juracie. Oto, kto może się zgłosić

- To prawdopodobnie zasługa zmiany nastawienia nowego prezydenta wobec Ukrainy i odebrania przez niego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu - dodał.

Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" przeprowadzono w dniach 16-17 lipca na próbie 1021 dorosłych Polaków.

Minął rok od zaprzysiężenia Nawrockiego. Uroczystości w Warszawie

II tura ubiegłorocznych wyborów prezydenckich zakończyła się zwycięstwem Karola Nawrockiego. Zyskał on 50,89 proc. głosów, wyprzedzając tym samym swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 49,11 proc. Polaków. W czwartek w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji pierwszego roku urzędowania prezydenta.

6 sierpnia ubiegłego roku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Nawrockiego. Złożył on wówczas przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Kadencja Nawrockiego zakończy się po pięciu latach. Po upływie tego okresu będzie on miał możliwość ubiegania się o reelekcję, jeżeli ogłosi start w wyborach.

ZOBACZ: "To godzenie w kluczowy interes Polski". Tusk z apelem do Nawrockiego

Na przestrzeni pierwszego roku swojej prezydentury Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw, a wiele innych podpisał. Dodatkowo umacniał swoją pozycję na arenie międzynarodowej, utrzymując bliskie relacje m.in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Od początku swojej kadencji Nawrocki uzyskiwał też dobre notowania w sondażach. W lipcowym badaniu CBOS jego działalność pozytywnie oceniło 56 proc. pytanych.